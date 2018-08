Arte, cultura, gioco, sport. Torna “Fieri di essere”

Arte, cultura, gioco, sport sono le quattro parole d’ordine che costituiscono le basi dell’esistenza e dell’esperienza umana, e sulle quali l’ASD Fieri di Essere ha costruito la sua ragione di vita e la sua rassegna per la terza edizione. Coinvolte anche le circoscrizioni.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Antonio Ramires, Claudio Prestopino, Claudio Vadalà, Valeria Bombaci e Nicolò Salvà.

Esperienze a confronto, la città di cui tutti noi vogliamo essere Fieri.

E’ questo lo slogan di Fieri di essere che ritorna anche quest’anno in fiera per la seconda volta e per la sua III edizione, in una due giorni da non perdere. I componenti dell’Asd hanno deciso di riproporre il loro format non soltanto per il valore intrinseco delle attività l’arte, il sapere, il gioco e lo sport di valorizzazione dell’essere umano , ma anche come strumento di aggregazione.

Tutto è iniziato nel 2016 dalla volontà di alcuni ragazzi di creare uno spazio aperto di confronto, di informazione e svago. La conciliazione di diverse passioni, interessi, saperi, ha permesso loro di cogliere il senso di condivisione e partecipazione e di pensare in prospettiva futura. Le prime due edizioni hanno ottenuto dei risultati inaspettati ed allo stesso tempo incoraggianti, tanto da riproporre un cartellone da inserire anche tra gli eventi dell’agosto messinese 2018.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Messina, l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo di Messina, l’Autorità Portuale e la People on the Move srl, insieme a diverse Associazioni Culturali e Studentesche del territorio, l’associazione ha carattere aggregativo che punta principalmente a fare di uno spazio un centro vivo di attività dove tutte le generazioni possano incontrarsi e beneficiare ognuno delle esperienze dell’altro.

Ambiente, Cultura, Innovazione, Spettacolo, Turismo, Lavoro, Sport, saranno alcuni dei grandi centri di interesse su cui ruoterà il programma (in basso)

Gli spazi saranno divisi in quattro aree di riferimento:

AREA GAMES

Table Games Card Games Risiko Scacchi Tiro con l’Arco Video Games Retro Games

AREA ACADEMY

Seminari Workshop Speaker Corner

AREA ARTS

Live Band Music Area HipHp Arena Arte di Strada Comic Gallery Photo Gallery

AREA CITY

Stand Istituzionali e Promozionali

Dal gioco, come i giochi da tavolo presenti in gran numero, da quelli tradizionali a quelli più innovativi, al gioco ricercato come il gioco di ruolo dal vivo, ad esperienze innovative come la realtà aumentata e 3D.

Non mancherà lo spazio dedicato all’Arte agli spettacoli teatrali e di musica dal vivo, arte di strada, mostre, installazioni, cineforum.

Un’area di stand sarà dedicata alla promozione delle realtà presenti nel territorio: dalle Istituzioni alle Associazioni, dalle Cooperative alle piccole e medie Imprese.

Inoltre sono state coinvolte anche le circoscrizioni delle città in quanto ritenute fonte di collegamento di un sano rapporto tra istituzioni e cittadini. Presenti all’incontro i due rappresentanti della IV circoscrizione, Antonio Giannetto (Vice Presidente vicario) e Francesco Melita (consigliere) che saranno anche presenti in fiera con uno stand, ove ogni cittadino potrà sottoporre le proprie esigenze e proposte.

Il programma completo di giorno 20 e 21 agosto:

Giorno 20: dalle ore 17 e 30 alle 23 e 30:

Area Games:

- Games academy: table games and card games

- Ass. Cuore di Drago: table games e tiro con l’arco

- Ass. Kodokan: scacchi

Area Academy:

- Rigenerazione urbanistica: a cura dell’Ordine degli Arcitetti di Messina (start ore 18 e 30)

- I giovani e la politica: a cura dell’Associazione Fare per Cambiare (start ore 19 e 30)

Area Arts:

- Rap House: contest e simulazioni and live (start ore 17 e 30)

- Artisti di strada: start ore 19

Area City: spazio promozionale delle realtà del territorio di Messina dalle ore 17:00 alle ore 24:00

- Live Rap: start ore 20 e 30

- Live Basilicscus P ore 21 e 30

GIORNO 21:

Area Games: dalle ore 17 e 30

- Games Academy: table games and Card Games

- Ass. Cuore di Drago: table games e tiro con l’arco

- Ass. Kodokan: scacchi

Area Academy:

- le nuove normative sul trattamento dei Dati Personali a cura dell’Ordine degli Avvocati di Messina (star ore 18 e 30)

- I giovani a Messina: Prospettive a Confronto a cura di Vittorio Tumeo e dei ragazzi della Consulta Studentesca (start ore 19 e 30)

Area Arts:

- Rap House: contest e simulazioni and Live (dalle ore 17 e 30)

- Mostra fotografica (start ore 17 e 30)

- Artisti di strada (start ore 19)

Area City:

- Spazio promozionale delle realtà del territorio di Messina (dalle ore 17 alle ore 24)

- Spettacolo – Musical Judas’ Death a cura dell’Accademia On Stage (ore 21 e 30)