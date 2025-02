Terza vittoria di fila per la Top Spin Messina, Giovannetti: “Siamo fuori dalla zona calda”

Al PalaLaganà il risultato è 4-1 sulla Bagnolese con l'ex Piccolin che si ritira per infortunio, i peloritani salgono al quarto posto in in zona playoff scudetto

MESSINA – Terza affermazione consecutiva per la Top Spin Messina che al “PalaLaganà” di Montepiselli, in una location inedita, ha superato 4-1 la Bagnolese nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo. Un successo di capitale importanza che vale il quarto posto solitario in classifica alla squadra del presidente Giorgio Quartuccio. Prima dell’inizio del match osservato un minuto di silenzio per ricordare Manuel Moncada, ex giocatore della Top Spin prematuramente scomparso.

Direzione arbitrale affidata a Giovanni Zampaglione di Reggio Calabria. Bottino pieno per i ragazzi allenati da Wang Hong Liang che salgono a quota 10 in classifica, balzando al quarto posto solitario, l’ultimo utile in chiave playoff, scrollandosi di dosso la compagnia della Bagnolese. Mercoledì prossimo, 19 febbraio, alle 18:30, la Top Spin Messina WatchesTogether tornerà a giocare in casa per ricevere la visita della capolista Apuania Carrara.

Così Giovannetti al termine della sfida: “È stata una partita strana, Piccolin era infortunato e quindi abbiamo giocato meno partite di quelle che ci aspettavamo. Siamo stati comunque bravi, ora siamo quarti da soli in classifica. Nel mio match son partito bene, avevo le idee chiare, il mio avversario gioca bene sotto nel punteggio e così ha fatto provando a rimontare. La partita si è complicata quando in realtà sembrava fatta sul 5-2 del terzo, sono stato bravo a rimanere lucido e fare le cose giuste nel quinto. La prossima contro Carrara sarà difficilissima, siamo usciti dalla zona calda della classifica e non abbiamo nulla da perdere”.

Si gode il buon momento anche il presidente Quartuccio: “Mi sono dispiaciuto per Piccolin, sapevamo del suo problema e in mattinata abbiamo provato anche a farlo giocare prenotandogli una visita al Tricenter. Questa è una vittoria che ci tira fuori dalla lotta retrocessione, abbiamo giocato in un ottimo impianto e ci tengo a ringraziare il presidente Caratozzolo che ci ha ospitato. Ursu ormai si è perfettamente ambientato, Giovannetti migliora dopo ogni partita. Ci siamo tolti l’ansia che ci opprimeva e non eravamo abituati a quelle posizioni in fondo alla classifica, finalmente respiriamo. La scomparsa di Moncada è un dolore enorme, sono giorni tristi per tutto il tennistavolo”.

Top Spin Messina – Bagnolese 4-1

Costretto subito al ritiro dopo i primi due punti, a causa di un problema fisico, l’ex Jordy Piccolin nel singolare d’apertura contro Vladislav Ursu. Tommaso Giovannetti ha poi battuto Francisco Sanchi per 3-2, rendendosi protagonista di una vittoria spettacolare. Il romano, partito forte (4-0), ha preso via via ulteriormente il largo (7-3). Sul 7-5 uno scatenato Giovannetti è stato autore di quattro punti consecutivi, incamerando il primo set. Assai combattuto, invece, il secondo. Dopo l’avvio (4-2) favorevole a Giovannetti, Sanchi ha operato il sorpasso (9-7). Splendida la rimonta centrata dal giocatore della Top Spin, ma il set-point sul 10-9 è stato annullato da Sanchi. Sventata l’opportunità per Sanchi sull’11-10, Giovannetti ha chiuso 13-11. Terza frazione in principio nelle mani del padrone di casa, avanti 5-2, ma dopo il time-out Sanchi è risalito fino al 7-6 in proprio favore. La sfida si è accesa, con il match-point a disposizione di Giovannetti sul 10-9. Non concretizzata quella chance, il capitolino si è trovato poi a fronteggiare il set-point per Sanchi, disinnescando il primo tentativo, ma cedendo al successivo per 13-11. L’atleta in forza alla Bagnolese ha sempre condotto nel quarto set e dal 5-2 iniziale è approdato fino all’11-6 conclusivo, pareggiando i conti. Verdetto rimandato alla “bella”. Spezzato l’equilibrio che regnava (4-4) nelle prime battute, Giovannetti è riuscito ad allungare e dal 6-5 ha realizzato cinque punti di fila, facendo calare il sipario per l’esultanza dei tifosi.

A seguire, tra Niagol Stoyanov e Damien Provost, ha prevalso il francese per 3-1, consentendo alla Bagnolese di accorciare le distanze. Grande equilibrio nel primo set, dopo il 5-2 per Provost e la parità ritrovata sul 6-6. Stoyanov ha avuto un’occasione sul 10-9, neutralizzata dall’avversario che si è imposto per 12-10. Provost ha quindi dilagato nel secondo parziale, vincendo 11-5. Nel terzo si è registrata l’ottima reazione di Stoyanov, andato in vantaggio sul 6-5 e poi bravo a guadagnarsi due set-point, trasformando il secondo per l’11-9. Il francese si è rimesso però a marciare spedito nel quarto, in cui col 5-1 di partenza ha di fatto ipotecato il successo, arrivato per 11-4. Dato il forfait di Jordy Piccolin non si è disputato il confronto che avrebbe opposto il bolzanino a Tommaso Giovannetti.

Sul 3-1 per la Top Spin, in campo Vladislav Ursu e Damien Provost. Dopo l’iniziale 5-2, venendo ripreso da 8-4 a 8-8, il moldavo si è aggiudicato il primo parziale ai vantaggi. Ursu non ha colto l’attimo sul 10-9 e ha dovuto quindi opporsi sull’11-10 per il rivale, prima di chiudere 13-11. Nella seconda frazione, cominciata bene (6-3), il beniamino del pubblico si è staccato sull’8-5 e, una volta subita la rimonta (8-8) di Provost, è andato a giocarsi il set punto a punto. Fallita sul 10-9 la prima chance di archiviare il discorso, il moldavo ha gioito al 12-10. Più netto (11-5) l’epilogo del terzo, equilibrato soltanto fino al 4-3, valso a Ursu un rotondo 3-0 che ha regalato alla Top Spin la vittoria finale (4-1).

Tabellino

Vladislav Ursu-Jordy Piccolin 3-0 (11-0, 11-0, 11-0)

Tommaso Giovannetti-Francisco Sanchi 3-2 (11-5, 13-11, 11-13, 6-11, 11-5)

Niagol Stoyanov-Damien Provost 1-3 (10-12, 5-11, 11-9, 4-11)

Tommaso Giovannetti-Jordy Piccolin 3-0 (11-0, 11-0, 11-0)

Vladislav Ursu-Damien Provost 3-0 (13-11, 12-10, 11-5)

Articoli correlati