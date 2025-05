Terzo pari per il Ct Vela Messina firmato Fabrizia Cambria e Toma

Non si sblocca ancora la formazione peloritana che nella terza giornata impatta col Plebiscito Padova, le tenniste di capitan Visalli ancora imbattute

MESSINA – Ancora un pareggio per il Ct Vela Messina, la formazione femminile impegnata in casa contro il Plebiscito Padova domenica racimola un altro punto nel combattutissimo incontro valido per la terza giornata del campionato di serie B1 femminile. Dopo tre giornate alla formazione del capitano Gino Visalli manca la vittoria, con le due sconfitte subite arrivate al terzo set, ma guardando il rovescio della medaglia non è ancora arrivata la sconfitta in questo campionato. Erano convocate le due sorelle Cambria, Fabrizia e Teresa, Maria Toma e la giovane Aurora Morano. Settimana prossima trasferta per le veline in casa del Montecatini.

Ct Vela Messina – Cs Plebiscito Padova 2-2

Nella sfida contro Padova torna a giocare anche in singolare Fabrizia Cambria, nell’immagine in evidenza, che risulta subito decisiva vincendo il proprio singolare senza particolari problemi per 6-3 6-2 contro Zenato, la peloritana sarà protagonista anche nel secondo punto ottenuto nel doppio insieme e Maria Toma.

Quest’ultima viene sconfitta al terzo set in una sfida tiratissima, durata quasi tre ore, da Federica Arcidiacono. La mancina tesserata con il Ct Vela Messina dopo aver perso il primo parziale per 2-6 ha pareggiato i conti vincendo il secondo 6-4. Nel terzo la battaglia si è fatta serrata con le due tennista che hanno concluso l’incontro al tiebreak, lì la padovana l’ha spuntata per 7 punti a 2.

Nell’ultimo singolare ancora battaglia col Ct Vela Messina che questa volta viene rimontato. Teresa Cambria inizia meglio contro Agostini vincendo per 6-3, la reazione della tennista ospite allunga il match fino a due ore e mezza quasi con quest’ultima che rimonta 2-6 4-6 e porta avanti nel conto totale Padova. Nel doppio finale iniziato poco dopo le ore 14 in campo le due “maratonete” ospiti Arcidiacono/Agostini contro Toma e Fabrizia Cambria, le due veline vincono il primo parziale al tiebreak per 7 punti a 5, nel secondo sfruttano il break di vantaggio, vincono la sfida per 6-4 e pareggiano i conti totali.

Fabrizia Cambria vs Victoria Zenato 6-3 6-2

Maria Toma vs Federica Arcidiacono 2-6 6-4 6-7(2)

Teresa Cambria vs Serena Agostini 6-3 2-6 4-6

Toma/F. Cambria vs Arcidiacono/Agostini 7-6(5) 6-4

Risultati e classifica girone 3

Risultati 3ª giornata: Santa Margherita Ligure – San Giorgio del Sannio 0-4, Virtus Tennis – Sc Montecatini 2-2, Ct Vela Messina – Cs Plebiscito Padova 2-2. Risposava: Tc Baratoff.

Classifica: San Giorgio del Sannio 9, Ct Vela Messina 3, Tc Baratoff e Plebiscito Padova 2, Virtus Tennis, Sc Montecatini e Santa Margherita Ligure 1.

Articoli correlati