The equalizer 3: l'attore messinese Perrone nel cast accanto a Denzel Washington - Tempostretto

Scelto e diretto dal produttore e regista statunitense Antoine Fuqua, per il terzo episodio del suo famoso action sequel dagli incassi milionari

MESSINA – Daniele Perrone è l’unico siciliano nel cast italiano del tanto atteso “The Equalizer 3”, la saga dagli incassi milionari diretta da Antoine Fuqua, prodotta dalla Sony Pictures, e che vede protagonista assoluto Denzel Washington nell’ormai famoso e amato ruolo di Robert McCall. Accanto all’attore doppio premio Oscar, Denzel Washington, anche l’attrice Dakota Fanning.

Il set dell’action movie vede questa volta troupe e cast stellare tutto in Italia, tra la Costiera Amalfitana, Napoli e Roma. I primi due capitoli, usciti nel 2014 e nel 2018, hanno incassato rispettivamente 192 e 190 milioni di dollari. Non poteva mancare, quindi, un terzo episodio. Daniele Perrone, 41 anni, siciliano di Santa Teresa di Riva, candidato al David di Donatello nel 2010 come miglior attore non protagonista per Baaria di Giuseppe Tornatore, è stato scelto anche questa volta per un progetto internazionale dal successo mondiale.

Protagonista italiana femminile l’attrice Gaia Scodellaro. Gli altri attori italiani coinvolti in questo enorme progetto sono: Eugenio Mastrandrea, Remo Girone, Sonia Ammar, Andrea Scarduzio e Andrea Dodero. Dalla trama ancora top secret, l’action movie uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 1° settembre 2023.

“The Equalizer 3” è stato scritto da Richard Wenk. I produttori includono Todd Black, Jason Blumenthal, Washington, Fuqua, Clayton Townsend, Alex Siskin, Steve Tisch, Tony Eldridge e Michael Sloan. Il Casting italiano è stato curato da Francesco Vedovati e Barbara Giordani.