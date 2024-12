Tifo, due Daspo tra gli ultras del Messina e una denuncia per aver minacciato un arbitro di basket

Provvedimento del Questore per un 25enne e un 30enne che dopo aver minacciato il personale per entrare senza biglietto hanno fatto irruzione in campo durante Messina-Cavese

Messina – Scattano altri due Daspo tra i tifosi del Messina Il Questore Annino Gargano ha siglato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per un 25enne ed un 30enne che hanno movimentato la partita Acr Messina-Cavese dello scorso 31 ottobre.

Alla partita a scrocco

I due hanno prima tentato di introdursi all’interno dello stadio Franco Scoglio pur non avendo il biglietto, minacciando ripetutamente gli steward preposti al controllo. Dopo aver raggiunto il rettangolo di gioco e fatto ingresso sul manto erboso durante la gara, sono stati bloccati ed accompagnati all’uscita dell’impianto.

Entrambi erano già stati denunciati per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e violenza o minaccia degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Da oggi non potranno accedere a manifestazioni sportive per 5 anni ed hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Botte a basket

La D.I.G.O.S. ha poi denunciato un’altra persona, che aveva già un Daspo per aver minacciato un giudice di gara durante un incontro di basket nell’agosto 2023: dopo averlo strattonato, lo aveva colpito con il trofeo del torneo, Lo scorso 29 novembre lo stesso uomo avrebbe violato quel Daspo presentandosi ad un incontro di basket del Campionato Under 13 maschile regionale al palazzetto comunale PalaRitiro, dove ha invaso il terreno di gioco.