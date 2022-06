I tifosi del Messina: "Le imprese cittadine contribuiscano alla raccolta fondi" - Tempostretto

La campagna di crowdfunding "Tanto, Quanto" per sostenere l'Acr Messina va avanti oltre ogni entusiasmo e aspettativa. I fondi raccolti superano i 26mila euro ma manca il contributo degli imprenditori locali

MESSINA – “La campagna di crowdfunding “Tanto, quanto” sosteniamo il Nostro Messina va avanti con entusiasmo e oltre ogni aspettativa. Di tutto questo dobbiamo dirci grazie!” fanno sapere i tifosi della biancoscudata.

Grazie per continuare a credere in quella maglia che ci fa sognare da sempre, in quei colori che ci ricordano costantemente le nostre radici, nei sentimenti e nella passione, entrambi motore indispensabile di ogni semplice pensiero, di ogni semplice azione! Grazie, soprattutto, di credere tanto che la società Acr Messina e la famiglia Sciotto possano continuare a fare sempre meglio, quanto arriverà il contributo di ciascuno, piccolo o grande non importa, indispensabile per sperare e realizzare ambiziose mete.

L’iniziativa di Tempo Stretto “Alfieri del Messina”

Ma la campagna di crowdfunding, oltre a consentire a ciascuno di poter attivamente partecipare alla vita societaria, alimentando i sogni di tutti noi, è un’ottima opportunità per le imprese. Così recita infatti il comunicato della società Acr Messina:

“E’ lecito sperare che anche le imprese contribuiscano economicamente al rilancio del Messina. Da questo punto di vista, Pippo Trimarchi, oltre ad assicurare il versamento di un contributo da parte dalla Tempo Stretto S.r.l., ha prospettato anche un altro tipo di sostegno. Ad ogni azienda che verserà una somma non inferiore a 1.000 Euro, il quotidiano online Tempostretto offrirà un videoredazionale in cui gli imprenditori potranno raccontarsi e promuovere la loro proposta aziendale. Si realizzerà, così, un contenitore chiamato “Gli alfieri del Messina” riservato appunto alle aziende che in questo momento delicato aiuteranno la loro squadra di calcio”.

I tifosi si rivolgono alle imprese

“Riteniamo che la proposta della Tempo Stretto S.r.l. sia un’opportunità di rilievo sia per contribuire alla campagna, ma soprattutto quale slancio per la propria attività.

Per tale motivo, auspichiamo una larga partecipazione da parte delle piccole, medie e grandi imprese del nostro territorio, certi della significativa ricaduta virtuosa per tutti. Certi della collaborazione del tessuto imprenditoriale”.

