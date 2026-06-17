Tindari, al parco archeologico col tour virtuale

Il progetto di visita interattiva e immersiva nell'area di Patti

Patti– Al Parco archeologico di Tindari la tradizione incontra la tecnologia. Sarà presentato venerdì 19 giugno il “Virtual Tour” attraverso cui sarà possibile effettuare percorsi di visita interattivi all’interno dell’area archeologica di Tindari e alla Villa Romana di Patti Marina. Il progetto, realizzato dall’azienda “Vision space” su incarico dei vertici del Parco archeologico, consentirà ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva tra i monumenti e le bellezze storico-architettoniche.

Virtual tour, come usarlo

Per attivare il virtual tour sarà sufficiente inquadrare l’apposito qr-code impresso sui totem interattivi e multifunzionali, posizionati all’ingresso dell’area archeologica di Tindari e della Villa Romana di Patti Marina. Dopo aver scelto la lingua (italiano o inglese) si potrà impostare la visita desiderata attraverso un menù a tendina dal quale scegliere tra una varietà di opzioni: dal percorso completo ad altri più specifici. L’obiettivo è incrementare la visibilità turistica, fornendo ai visitatori strumenti tecnici avanzati con contenuti multimediali interattivi, per offrire un’esperienza completa e coinvolgente. Il sistema comprende accurati modelli tridimensionali di edifici, monumenti e paesaggi, nonché clip video e audio integrati per approfondimenti su particolari monumenti. I visitatori potranno inoltre scaricare e consultare offline brochure, mappe e guide turistiche.

Esperienza immersiva a Tindari

“Con l’implementazione del “Virtual Tour” puntiamo ad offrire maggiore visibilità ai siti e ad incrementare l’accessibilità grazie all’integrazione con Google Maps e ai contenuti multimediali. Si tratta – commenta il direttore Giuseppe Natoli – di una svolta fondamentale per il Parco Archeologico di Tindari. Non adottiamo semplicemente una nuova tecnologia, ma compiamo un vero salto culturale per metterci al passo con i tempi e rispondere alle esigenze del pubblico contemporaneo. Oggi la valorizzazione del patrimonio non può più prescindere dal digitale. Con questo strumento si arricchisce l’esperienza sul campo dei visitatori, offrendo chiavi di lettura inedite e immersive. Custodiamo il passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro: Tindari diventa così un Parco moderno, connesso e inclusivo”.