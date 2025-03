Tindari, conferma per Anna Ricciardi al parco archeologico

La conferma della direttrice artistica che annuncia: "Tyndaris Augustea pronta a uscire dalla Sicilia"

Patti – Anna Ricciardi viene confermata alla direzione artistica del parco archeologico di Tindari. La scelta è dell’architetto Giuseppe Natoli, direttore generale del Parco, che ha rinnovato l’incarico alla Ricciardi per: ” Continuare a promuovere le bellezze del parco archeologico anche attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi artistici, dando continuità ad un percorso che nell’ultimo anno e mezzo ha avuto il merito di riportare nei siti del vasto ambito territoriale il pubblico delle grandi occasioni”.

La missione di Tindari archeologica

“Ritengo – spiega Giuseppe Natoli – che la figura di un direttore artistico risponda pienamente agli obiettivi che ci siamo prefissati, con particolare riguardo alla promozione del Parco attraverso l’organizzazione di eventi e la diffusione di contenuti culturali e artistici. Il lavoro svolto sin qui da Anna Ricciardi si è rivelato proficuo, anche in ragione della sua lunga e comprovata esperienza nell’ideazione e nella progettazione sul territorio di eventi culturali e artistici di grande spessore. Per questo abbiamo deciso di rinnovarle l’incarico”.

La conferma di Anna Ricciardi

“Questa riconferma da parte del direttore Natoli, che ringrazio commossa, è per me un riconoscimento importantissimo che incoraggia e premia i quasi due anni “sperimentali” di valorizzazione artistica dei siti del parco – commenta Ricciardi – Ho puntato sulle caratteristiche distintive di ogni sito, affinché ne venisse fuori tutta la straordinaria bellezza. Da oggi continuerò a cercare nuove strade artistiche per i due festival itineranti che, sotto l’egida del parco, organizziamo durante la stagione estiva e nel periodo natalizio. Fondere la storia delle antiche città con le possibilità espressive che queste offrono mi ha permesso di allineare l’offerta culturale del parco archeologico di Tindari a quelle degli altri parchi archeologici italiani”.

Tyndaris Augustea pronta a uscire dalla Sicilia

Tra le formule vincenti, la rete culturale tessuta dalla direttrice artistica con le università, i comuni del territorio, le Proloco e le tante associazioni teatrali e di promozione turistica e culturale. Particolarmente apprezzata anche la formula del “site specific”, riproposta da Anna Ricciardi in diversi siti archeologici del Parco di Tindari sulla scia del successo riscosso dall’evento “ Tyndaris Augustea” che, lungi dall’essere una rievocazione storica, assume la forma di uno spettacolo di prosa itinerante attingendo a contenuti di storia antica. “A proposito di Tyndaris Augustea, grazie alla consolidata partnership con la Pro loco di Patti, quest’anno – svela Anna Ricciardi – riproporremo lo spettacolo itinerante ben oltre i confini del Parco, portando l’Augustea in alcuni siti archeologici italiani”.