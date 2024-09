Tindari Rally da record con 126 equipaggi iscritti

L'appuntamento conclusivo per la Coppa Rally 9^ Zona e round decisivo del campionato siciliano si disputerà sabato e domenica

Anche per la nona edizione il Tindari Rally si conferma ad alto gradimento con il nuovo primato stagionale di 126 equipaggi iscritti alla competizione messinese organizzata da CST sport che sabato 21 e domenica 22 settembre sarà appuntamento conclusivo per la Coppa Rally di 9^ Zona e round decisivo per il Campionato Siciliano rally per auto moderne e storiche.

Ben 11 le auto di classe regina, ovvero le Rally2-R5 a trazione integrale capaci di regalare grande spettacolo. Da padroni di casa e vincitori dell’edizione 2023 tornano al centro della scena il già Campione Italiano Junior Alessandro Casella affiancato dall’esperto Rosario Siragusano. Da Palermo arriva un altro scudettato nazionale come Marco Pollara, che ben conosce le strade del Tindari e su cui ha vinto e sarà navigato dal peloritano Maurizio Messina, entrambi equipaggi di punta della scuderia organizzatrice. Il santangiolese della Nebrosport Carmelo Galipò torna sulla Skoda Fabia ed avrà alle note Antonino Marino; in cerca di riscatto dopo il podio in casa ed una vittoria sfumata sul finale i messinesi della New Turbomark Marcello Rizzo ed Antonio Pittella, mentre per i colori della EM management arriva da Canicattì Salvatore Di Benedetto con il pattese Giovanni Barbaro alle note, mentre dalla Val D’Aosta arriva l’esperto Claudio Vona, pilota di C.F.F. Motorsport navigato da Pietro Catroppa, gara di casa per il già navigatore tricolore ed ora pilota Giuseppe Princiotto che avrà a fianco il bravo santangiolese Gaetano Caputo, per la Sunbeam Motorsport i fratelli pattesi Nunzio e Roberto Longo, già protagonista della CRZ in Lombardia Luca Ferro con Mirko Lo Piano, poi i sampetrini Giuseppe e Kevin Schepisi e gli immancabili messinesi Giovanni Celesti e Luigi Aliberto. Nuova esperienza per l’alfiere Maurizio Rizzo che sarà al volante della Volkswagen Polo in versione N5, su Peugeot 207 l’inossidabile gioiosano Carmelo Molica Franco ed il pattese Alessandro Scalia. Un tris di Mitsubishi Lancer, in cui sulla Evo X tornano in gara gli affiatati Filippo Bellini ed Alessandra Gregorio, poi Evo IX per i portacolori Island Motorsport Agostino Capraro e Giovanni Lo Verme ed EVO X per il peloritano Angelo Di Dio. Tra le Super 1600 anche il palermitano Giuseppe Gianfilippo ed i messinesi Salvatore Armaleo e Sergio Scuderi su Renault Clio e su Fiat Punto Mariano Bruno. Tra le nuove protagoniste dei rally a 2 ruote motrici Rally4 molti i nomi in evidenza ad iniziare da quello composto dai figli d’arte palermitani Ernesto Riolo affiancato dalla giovanissima Giulia Marin, altri figli d’arte Giuseppe Oieni ed Emanuele La Torre, che come l’altro under Gaspare Agrò ed il cefaludese Antonio damiani saranno tutti su Peugeot 208 GT Line. Sulla versione aspirata della propedeutica vettura del leone il palermitano Rosario Cannino, l’agrigentino Jerry Mingoia, il palermitano Giovanni Barreca, i padroni di casa Enzo Pintaudi ed Ivan Casella. Altri nomi in corsa per la Coppa di Zona e per la serie regionale anche l’agrigentino Gabriele Domenico Morreale su Renault Clio Williams, l’altro esperto Nazareno Pellitteri ed il milazzese Franco Alibrando su Clio RS. In Racing Start Plus passaggio al volante per il bravo santangiolese Tino Pintaudi che sarà navigato da Tonino Scaffidi sulla Citroen C2, dove sulla Citroen Saxo ci sarà il santateresino Paolino Fragale, mentre giocherà in casa Tindaro Segreto su Peugeot 106. Peugeot 207 made in Newtron ad alimentazione mista elettrica e benzina per Nicola Venuto Giovanni Lo Neri.

Spicca tra le auto storiche, l’equipaggio palermitano formato da Salvatore Totò Riolo e Maurizio Marin su Porsche 911 SC RS di 4° raggruppamento, reduci per la specialità dal successo alla Targa Florio ed il pilota di Cerda neo Campione Italiano Velocità salita Auto Storiche 4° Raggruppamento su PRC A6. Su BMW M3 darà spettacolo il madonita Pierluigi Fullone portacolori dell’Island Motorsport, su stessa vettura Angelo Diana. Per il 2° Raggruppamento certo protagonista sarà Giovanni Spinnato su Porsche 911, mentre per il 3° Raggruppamento Pippo Savoca saprà conquistare il centro della scena su Ritmo 75 ed i messinesi Letterio Oliva e Giovanni Bonafede saranno sulla intramontabile BMW 2002 tI.

Il programma del Tindari Rally

Sabato 21 Settembre

Le verifiche sportive e tecniche fra via del Mare e via Roma ad Oliveri, dalle ore 9.00 lo Shakedown su un tratto di 2,6 km della Ps Moreri Sp119 e alle 15.00 il Briefing obbligatorio presso l’hotel Riviera Azzurra di Oliveri.

L’uscita dal parco assistenza è fissata per le 17.00 mentre la cerimonia di presentazione degli equipaggi dal lungomare di Patti Marina sarà dalle 17.45. Alle 18.11 e alle 20.50 i due passaggi sulla prova speciale “Gioiosa Marea” di 9.20 Km, intervallati dal riordino sull’incantevole lungomare Canapè di Gioiosa Marea ed a seguire il riordino notturno all’ombra del santuario di Tindari ad Oliveri .

Domenica 22 Settembre

I tre passaggi della classica prova speciale “Moreri” di 5,64 km alle 9.36, 13,33 e 17,30 e della ritrovata e prova tecnica speciale “Santa Maria – Polverello”,anche qui con tre passaggi su 9,40 km alle 9.59, alle 13,56 e 17,53. Un chilometraggio totale di 302,85 di cui 63,03 di tratti cronometrati. Arrivo e cerimonia di premiazione alle 19.00 a Patti in Via Capitano Zuccarello.