Tiro con l'arco. Nove titoli del Toxon Club al campionato regionale - Tempostretto

La società messinese chiude l'evento indoor di Erice con 7 titoli individuali e 2 di squadra

Al Palasport di Erice nel Campionato regionale Indoor di tiro con l’arco positiva la performance degli arcieri della Toxon Club di Messina del presidente Franco Mento, che ha festeggiato il cinquantesimo anno di fondazione, conquistando sette titoli individuali e due di squadra. In precedenza avevamo dato notizia dei risultati di un’altra squadra cittadina, la Messina Archery Team.

Buona la partecipazione alle gare con oltre duecento atleti, che hanno dato vita a due intensi giorni di sport e condivisione, iniziati con i turni di qualificazione per l’assegnazione dei titoli di classe e, a seguire, con gli scontri diretti per l’assegnazione dei titoli assoluti, nelle specialità Olimpico, Compound e Arco Nudo.

Risultati della Toxon Club Messina

Nella divisione Arco Olimpico, Simona Mento mette in fila gli avversari aggiudicandosi oro e titolo nel singolare assoluto. Titolo regionale anche per Santi Maiorana, nel singolare maschile juniores, e per Federico Nobile (nell’immagine in evidenza premiato dall’Assessore allo sport del Comune di Erice), nel singolare maschile ragazzi.

Nella specialità Arco Nudo, doppio oro e titolo per Cristina Greco, nel singolare femminile assoluto e di classe, e per Giovanni Coccoli nelle stesse categorie maschili. Il ricco bottino dei peloritani si conclude con la vittoria a squadre nelle specialità Arco Olimpico e Arco Nudo.

“Sono molto soddisfatto della prestazione dei nostri atleti – ha dichiarato il presidente Franco Mento – che hanno ben figurato in una competizione impegnativa e di buon livello tecnico, confermando significativi progressi”.

Articoli correlati