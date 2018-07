Barcellona, l'Assessore Regionale Tusa ospite della giornata della cultura

Grande successo per la giornata della cultura che ha ospitato a Barcellona Pozzo di Gotto l’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Dopo una prima tappa mattutina nel borgo di Castroreale, il Professore Sebastiano Tusa, accompagnato dalla moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, Direttrice del Museo Riso di Palermo, ha dapprima visitato i Musei privati della nostra Città: il Parco Museo etnografico ed ambientale Jalary, il Museo Etnostorico Nello Cassata e l’Epicentro di Gala, per poi dirigersi al Teatro Placido Mandanici.

La giornata si è conclusa nei giardini dell’ex Monte di Pietà con un interessante convegno sui temi dell’archeologia e della numismatica, ricordando l’illustre Professoressa Aldina Cutroni Tusa, alla quale è stato intitolato uno spiazzale interno ai giardini Oasi.

L’Assessore regionale ai beni culturali si è impegnato ad incentivare la promozione e la valorizzazione delle realtà culturali barcellonesi, individuando finanziamenti mirati a far sì che tali realtà possano ottenere i dovuti riconoscimenti.

"Valorizzare le ricchezze del nostro territorio vuol dire soprattutto mettere in rete, prima fisicamente e poi online, tutto il patrimonio culturale di modo che possa essere più facilmente fruito dai turisti e dai cittadini - ha dichiarato l'On. Antonio Catalfamo, capogruppo all'Ars per FdI, che ha accompagnato l'Assessore Tusa durante tutta la giornata - Barcellona ha tanto da offrire ed è per questo che la sinergia trovata con l'Assessorato fa ben sperare per il futuro."

"È stato collocato un altro tassello importante nell’avviato percorso di promozione della cultura della nostra Città - ha detto invece il Sindaco Roberto Materia - un percorso che ci vede quotidianamente impegnati a mantenere i riflettori accesi sui nostri poli di attrazione culturale, le cui potenzialità, anche turistiche, devono diventare uno dei fiori all’occhiello attraverso cui puntare ad una reale e concreta strategia di sviluppo sostenibile del territorio."