Barcellona, riapre il ponte di Acquacalda dopo i lavori di messa in sicurezza

Ha riaperto stamattina al traffico il ponte di Acquacalda. Lo scorso 22 giugno sono stati ultimati infatti i lavori di manutenzione necessari per mettere in sicurezza la struttura che era stata interdetta ai veicoli alla fine dello scorso marzo.

Così il cavalcavia numero 12 dell'autostrada A/20 Messina - Palermo, nonchè la strada provinciale 74 tornano in sicurezza. Unica limitazione per i mezzi pesanti che, al momento, non possono transitare. Almeno fin quando non saranno ultimate le prove di carico strutturali. Il Consorzio Autostrade Siciliane, dal canto suo, terrà il manufatto sotto stretta osservazione per un intero anno.

Decisivo per la riapertura del ponte di Acquacalda è stato il sopralluogo tenutosi ieri con i funzionari della Città Metropolitana di Messina.

Intanto si discute ancora del ripristino della normalità sul Ponte Mela. Un tavolo tecnico è previsto il prossimo 9 luglio alle ore 10.30 a Palazzo Longano, alla presenza del dirigente della Protezione civile, Calogero Foti e dei rappresentanti della Città Metropolitana di Messina nonché dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.