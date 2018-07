Caos precari Milazzo, opposizione risponde a Formica: si faccia come Bagheria

Polemica tecnica o politica? La bocciatura del consuntivo 2014 porta con sè diverse problematiche collegate. Uno degli argomenti più importanti, tra quelli citati nel consiglio comunale di giovedì, è stato quello dei precari comunali. In particolare la proroga data ai precari è in scadenza il prossimo 30 settembre. E senza bilancio approvato, sostiene il Sindaco, si rischia di dover mandare a casa gli oltre 150 precari comunali.



"Per tale ragione – ha detto Giovanni Formica – occorre accelerare sui bilanci in quanto per poter procedere ad eventuali rinnovi è obbligatorio che il Comune avvii il processo di stabilizzazione per questi lavoratori per il triennio 2018-2020. Procedura questa che segue un preciso iter normativo. Infatti occorre predisporre il piano triennale del fabbisogno del personale che, per i Comuni in dissesto è soggetto ad approvazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il ministero dell'Interno."



Oggi questo piano triennale per il personale manca e diviene quindi impossibile superare lo "steccato" burocratico della stabilizzazione, effettuata per esempio in altri comuni più piccoli della provincia messinese.



"Il Ministero non approva il piano del fabbisogno se il Comune non ha definito il bilancio dell’esercizio in corso - ha detto Formica - Proprio questo rappresenta il grande ostacolo per Milazzo che si ritrova a dover ancora esitare il Conto Consuntivo 2014. Di questo passo non ce la faremo. Ecco perché chiedo la collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Non abbiamo alternative. Lo ribadisco: le proroghe dei contratti a termine sono possibili soltanto se finalizzate al percorso di stabilizzazione. Non esiste una proroga fuori da un percorso di stabilizzazione. E senza l’approvazione degli strumenti finanziari è impossibile – secondo quanto previsto dal decreto legge 113/2016 – per gli enti locali procedere ad assunzioni di alcun titolo, precari compresi”.

Le parole forti e dirette del Sindaco hanno scatenato la reazione di quattordici consiglieri comunali che hanno risposto sull'argomento precari:

“E’ inaccettabile che il sindaco eserciti pressioni psicologiche sul consiglio comunale – affermano in una nota Alesci- Bagli- Nastasi- Midili – Foti- Rizzo - De Gaetano - Russo Franco - Russo Lydia - Cocuzza - Magliarditi- Saraò- Oliva e Piraino - E’ un atteggiamento pericoloso per il sistema democratico e per la politica cittadina in generale. Non si può essere particolarmente leggeri su argomenti che riguardano il lavoro di oltre 160 persone che da più di 25 anni vivono con il continuo terrore di perdere il posto. Il Sindaco cita a casaccio atti e fatti che non sono connessi tra loro e tira fuori una equazione tanto semplice quanto errata in forma e sostanza. Intanto perché, quasi unico in tutta la Sicilia, il Comune di Milazzo ha posto in essere nel 2017 una proroga al mese per il contratto dei precari e che nel 2018 abbia effettuato come ultimo atto una proroga al 30 di settembre del 2018. Nessuna norma, nazionale o regionale, permette le proroghe mese per mese o per alcuni mesi rinnovabili. La proroga per il 2018 va fatta, per legge, al 31 dicembre del 2018. Il primo cittadino intervenga quindi a correggere la proroga posta in essere e lo faccia subito."

I consiglieri nella loro nota citano il caso di Bagheria. Sull'aspetto legato al Piano triennale del Fabbisogno, quel Comune che è in dissesto, è stato commissariato per bocciatura del Bilancio del 2014. Solo il mese scorso ha approvato un bilancio previsionale del 2016, ha approvato con delibera di Giunta, a dicembre del 2017, un piano triennale del fabbisogno del personale che è stato sottoposto, con i relativi pareri degli uffici che hanno certificato l'invarianza della situazione finanziaria, alla Commissione per la stabilità finanziaria che ha approvato. A Bagheria nel marzo del 2018 sono state espletate le procedure concorsuali e stabilizzati 31 precari comunali.