Contratti precari Comune di Milazzo, interviene Alesci: "serve collaborazione"

“Unità d’intenti tra Consiglio comunale e Amministrazione per risolvere la questione del personale contrattista. In questa vicenda non può esserci contrapposizione politica”. Ad affermarlo il consigliere comunale Francesco Alesci che lancia un appello ai due principali organi di palazzo dell’Aquila affinché – afferma – “abbandonino posizioni rigide e assieme valutino tutte le soluzioni possibili per evitare che il 31 dicembre questi lavoratori – risorsa fondamentale per l’Ente – si ritrovino senza futuro, con gravi ripercussioni pure per i servizi che il Comune eroga ai cittadini.

Il riferimento è probabilmente alle dichiarazioni video del Sindaco Formica che ha lanciato a sua volta un messaggio di intenti a tutta la classe politica per rispondere all'emergenza rinnovo contratti del personale precario. Messaggio che al momento ha trovato sponda a destra, visto l'impegno assunto dal partito Fratelli d'Italia a livello regionale e nazionale per risolvere i grattacapi della normativa, il Dl 75 e il Dl 160 del 2016 che pongono vincoli molto restringenti per le stabilizzazioni. La palla resta comunque in mano al governo nazionale.

A fine mese la Cisl ha indetto una riunione con i precari che solo nel Comune di Milazzo sono 154 e che costituiscono la metà del personale. Il Comune è in dissesto e con 6 bilanci da approvare, il che prefigura un caso estremo di incertezza finanziaria e l'impossibilità di poter rinnovare i contratti al personale secondo quanto previsto dalla normativa. Secondo il Presidente del Consiglio Gianfranco Nastasi sarà impossibile approvare i 6 bilanci entro il 31 dicembre, data in cui scadono le proroghe ai contrattisti.