La critica di Forza Italia Giovani al Presidente Miccichè sul caso Milazzo

Un incontro che deve aver scosso gli equilibri interni di Forza Italia. A Palermo la scorsa settimana, alcuni consiglieri comunali di Milazzo hanno incontrato Gianfranco Miccichè e Bernardette Grasso.

Esclusi da questa visita, i consiglieri di Forza Italia vicini all'ex sindaco Lorenzo Italiano. La reazione non tarda ad arrivare attraverso una nota ufficiale a firma dei Giovani di Forza Italia - vicini anch'essi a Italiano - che critica in maniera energica Miccichè per le strategie azzurre che porterebbero Milazzo a un apparentamento tra Pd e Forza Italia.

"E' grave che l'Assessore regionale Grasso consenta ad esponenti del suo partito di far parte o di sostenere un esecutivo di centro sinistra." Il riferimento è al consigliere Maurizio Capone - consigliere vicino al sindaco di Milazzo - ma anche al neo-forzista Giovanni di Bella, assessore della giunta Formica.

La nota prosegue con una dura critica alle strategia di Forza Italia, guardando l'esempio messinese che farebbe "da monito per le prossime elezioni a Milazzo." All'incontro a Palermo hanno partecipato anche altri consiglieri come Sindoni - fedelissimo del Sindaco Formica - e Rosario Piraino, ex Udc area D'Alia. Presente anche il presidente del consiglio milazzese Gianfranco Nastasi con il suo consigliere di fiducia Oliva: anche questa un'altra cordata azzurra che ha creato scompiglio nel centrodestra milazzese.