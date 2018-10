Inceneritore del Mela, il consiglio dei ministri blocca il procedimento VIA

Esultano le associazioni sui social per l'epilogo - per loro positivo, per A2A meno - dell'inceneritore del Mela. Nei mesi passati si era andati allo scontro istituzionale tra comuni, Regione, sovrintendenza, Città Metropolitana, Stato. Oggi arriva il ko tecnico definitivo, il procedimento va al tappeto. Il consiglio dei ministri riunitosi ieri ha ritenuto di non dare seguito al procedimento sulla valutazione di impatto ambientale che riguardava l'inceneritore A2A di San Filippo del Mela.

Tante le reazioni politiche da Barbara Floridia ad Alessio Villarosa e Antonio Catalfamo. L'iter è però partito da una mozione all'Ars che aveva portato il governatore Musumeci a dare un secco no, prima informale e poi formale, sull'opera. Lo ricorda oggi il deputato Antonio Catalfamo:

"Senza il nostro impegno e quello del governo Musumeci questo iter virtuoso non si sarebbe avviato tra diversi rami istituzionali. Dopo aver portato per primo in aula la questione lo scorso 24 gennaio, chiedendo proprio al governo regionale di esporsi, il governatore Musumeci ci aveva rassicurato sulle sorti dell’inceneritore e infatti a distanza di due mesi è arrivato il parere formale del governo regionale. Oggi plaudiamo anche allo sforzo del governo nazionale, questa è una vittoria di tutti, associazioni e cittadini in primis e buona politica che, in maniera trasversale, ha saputo fare squadra a più livelli."

Alessio Villarosa ha ribadito attraverso un video che gli impegni assunti sono stati rispettati a discapito di qualche associazione che ha messo i bastoni tra le ruote. Lo scontro con i meet-up ha preso piede sui social a causa di una vignetta satirica che parlava di un "prendi i voti e scappa".

«Apprendiamo con soddisfazione la dichiarazione del ministro dell’ambiente Sergio Costa che il consiglio dei ministri ha deciso ufficialmente che l’inceneritore di A2A non verrà realizzato – ha dichiarato Peppe Maimone, presidente dell’Adasc – Una grande vittoria delle associazioni, dei cittadini e di diverse amministrazioni comunali del territorio che hanno intrapreso una battaglia su più fronti nell’esclusivo interesse dei cittadini. Questo rappresenta un traguardo importante per il territorio».