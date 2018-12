Milazzo, in attesa della gara pluriennale, da gennaio staffetta sui rifiuti

La ditta Super Eco di Cassino si è aggiudicata la manifestazione di interesse pubblicata nei giorni scorsi per il servizio di igiene urbana e conferimento a discarica autorizzata, tramite ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 aprile 2019. Quindi è ancora staffetta tra le due ditte che tra ricorsi, gare a ribasso, si stanno alternando nella gestione del servizio che, inutile ricordarlo, ha quindi subito un ulteriore altalena qualitativa. Nei giorni scorsi per esempio numerosi i ritardi nella raccolta sia dell'indifferenziato che della frazione umida. Un disastro, quello della raccolta porta a porta, che solo a Milazzo non si è riusciti a migliorare con percentuali di differenziata ancora da fase "embrionale" secondo indiscrezioni.

La commissione di gara ha pubblicato il verbale che aggiudica l’appalto all’azienda che ha già operato a Milazzo ni mesi di ottobre e novembre e che ha offerto un ribasso del 9,87 per cento sul prezzo a basta d’asta che era di euro 1.902.745,22 oltre Iva.

Alla manifestazione di interesse ha partecipato l'altra ditta, la Loveral di Patti – che in atto gestisce il servizio sino al 31 dicembre – e che ha presentato un ribasso del 1.10%.

Tra qualche mese dovrebbe essere anche definita la gara europea già incardinata dallo scorso settembre presso l’UREGA territoriale di Messina per l’affidamento del servizio per i prossimi sette anni secondo quanto contenuto nel piano Aro.