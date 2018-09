Milazzo, I Commissione, Foti su Ato: "due mesi dopo siamo ancora bloccati"

L'instancabile Presidente della Prima Commissione consiliare Antonio Foti ha inviato una nota agli uffici del settore finanziario con la quale, rappresentate le perplessità emerse in sede di Prima commissione consiliare sulla ipotizzata uscita del Comune di Milazzo dall’Ato Me2 in liquidazione, sollecita la modifica della proposta di deliberazione all’oggetto “Revisione straordinaria delle partecipate, ex art.24 D.Lgs. 19.08. 2016, n.175. Ricognizione partecipate possedute-individuazione partecipazioni da alienare”, così come richiesto in commissione consiliare lo scorso mese di luglio. E in tal senso allega tutta la documentazione e gli atti prodotti dalla stessa prima commissione.

“Sono trascorsi due mesi da quando la commissione si è pronunciata – evidenzia Foti – ma a tutt’oggi siamo bloccati per il mancato riscontro degli uffici. In Commissione si è convenuto sulla impossibilità di uscita del Comune dall’Ato Me2 in liquidazione per molteplici aspetti riguardanti la questione, sulla base della normativa vigente di riferimento, non ritenendo si possa applicare la disciplina del codice civile”.

Prosegue dunque il braccio di ferro tra uffici, organi consiliari e amministrazione per quel che concerne il tema degli ultimi mesi: la gestione della spazzatura.