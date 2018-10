Milazzo, al comune incontro con i sindacati sulla questione proroga ai precari

Si è svolta oggi la riunione allargata al consiglio comunale con i vertici dei sindacati Csa per la questione della proroga dei precari (la diretta dell'evento è disponibile sul canale Facebook di Tempostretto Tirreno).

Milazzo è un caso sui generis tanto da spingere il deputato Antonio Catalfamo ieri a scrivere alla Regione. Infatti il Comune si trova in dissesto e indietro con l'approvazione dei bilanci (6 in tutto tra previsionali e consuntivi, quindi dal 2015 in poi). Mancherebbe quindi anche il piano triennale per il personale. Cosa succede in casi così complessi secondo la normativa quadro?

Le linee di condotta sono due, potremmo dire, le linee di pensiero sull'argomento si sdoppiano. La legge Madia del 2015 parla di vincoli finanziari per questo tipo di stabilizzazioni - quindi i bilanci - mentre la legge 160 del 2016 non sembra chiara. Senza bilanci approvati e in regime di dissesto si possono stabilizzare i precari? O meglio, si possono prorogare? La legge non appare chiara. Da un lato il consigliere Pippo Midili propone di chiedere ai vertici del Ministero per la Funzione pubblica un chiarimento, sull'interpretazione autentica della norma. Il Presidente del Consiglio Nastasi tuona: "con le migliori intenzioni non ci sarebbero i tempi da qui a dicembre di votare 6 bilanci".

La linea della maggioranza di governo, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Spinelli in aula, sostiene che potrebbero bastare i bilanci pluriennali. In effetti secondo quanto dichiarato giorni fa dal Sindaco Formica, nell'interpretare la normativa regionale e nazionale dentro cui muoversi, i precari non possono essere stabilizzati - quindi la legge fa riferimento alle assunzioni - senza bilanci approvati.

Santino Paladino, presente in aula, rappresentante del Csa, ricorda che in un caso simile, a Bagheria, si è fatta la proroga anche dinanzi al bilancio pluriennale triennale - che però non è un vero e proprio bilancio - e che basterebbe quello. Midili replica che allora anche le assunzioni dei dirigenti del Comune di Milazzo, fatte nel 2016, sono contrarie alla legge, così come le stabilizzazioni degli oltre 80 comuni siciliani in dissesto o prossimi a dichiararlo, tra cui Catania. L'opposizione potrebbe evitare la responsabilità "unica" di intestarsi la mancata proroga ai 160 precari del Comune di Milazzo per "tempi tecnici" troppo lunghi di collazione. Eppure dopo questa riunione non si è fatta chiarezza e permangono gli stessi identici dubbi che dividono l'aula sul metodo ma non sul merito: i precari vanno salvati altrimenti il Comune già dissestato, può semplicemente chiudere.