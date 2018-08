Milazzo, il Comune provvede alle riparazioni stradali al Tono e a San Papino

Il Comune di Milazzo si attiva nonostante l'impasse della situazione bilanci - per la mancata approvazione del 2014 e seguenti - e sblocca i lavori urgenti. Ieri tra il Tono e San Papino è stata bitumata la voragine che si era aperta da settimane. Nella via sacerdote Giuseppe Rizzo invece, zona San Papino, è stata riparata la conduttura di acqua che si era guastata e che aveva causato in questi giorni diversi disagi ai residenti: poca pressione dell'acqua e allagamenti della strada.

L'altra voragine invece, quella apertasi nella Salita di Via Cappuccini, è stata transennata perché valutata pericolosa dai tecnici comunali ma si sta provvedendo a riparare anche quella. Tempi più lunghi probabilmente ma in questa "sfornata" di lavori pubblici potrebbero trovare nell'urgenza, risoluzione anche altri problemi legati soprattutto al manto stradale in più punti ormai ridimensionato, le condutture dell'acqua - che non sono più oggetto di manutenzione da anni - e i pali della luce che in più punti della piana risultano completamente in avanzato stato di corrosione da ruggine e in alcuni casi addirittura piegati e pericolanti.

Per l'illuminazione, invece, ripristinata in parte già nelle scorse settimane, quella del Capo di Milazzo - almeno nella parte più vicina ai locali - quella in contrada Grazia e in altre zone "urgenti" della periferia e a San Paolino nei pressi dell'asse viario. Tra due giorni si celebreranno le festività patronali a Milazzo, questo è servito da stimolo per l'avvio di questi lavori d'emergenza.