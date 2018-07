Milazzo, emergenza topi e blatte: il Comune pronto per la disinfestazione

L’invasione di topi e blatte che stanno invadendo da settimane il territorio comunale di Milazzo ha allertato parecchi cittadini e amministratori di condomini.

Con un ritardo di circa due mesi rispetto alle prime denunce sui social - girava un video che riguardava la via Umberto I dove i negozianti erano costretti a barricarsi dentro per evitare che le blatte entrassero - gli uffici del 4° settore Ambiente e Territorio hanno aggiudicato la gara relativa all’affidamento mediante accordo quadro del servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale, della struttura e dei siti di proprietà comunale sino al 31 dicembre 2019.

Ad effettuare quanto previsto dall’accordo sarò la ditta Ratidion sas di Milazzo che ha presentato il prezzo complessivo di euro 41.168,76 sull’importo posto a base d’asta di euro 72.225,90.

L’impegno di spesa, al netto del ribasso d’asta, sarà assunto di volta in volta in occasione dell’ordine della prestazione richiesta.

Blatte e topi sono attirati dai catasti e dai cumuli di immondizia, abusivi e non, sparpagliati per le strade, nelle piazze e fuori dai condomini. Una vera piaga che ha fatto infuriare parecchi cittadini. In molti si chiedono se un intervento così "tardivo" possa in effetti essere risolutivo.