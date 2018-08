Milazzo, fine settimana del gusto tra la sagra della melanzana e del pesce

Fine settimana dedicato a due appuntamenti ormai consolidati nella programmazione estiva cittadina: le sagre popolari del pesce e della melanzana.

Il prossimo Venerdì 10 agosto a partire dalle 20 nello storico quartiere dei pescatori di Milazzo, denominato Vaccarella, su iniziativa del circolo sportivo e culturale “U.S. G. Cambria” si terrà la 22° sagra del pesce, in collaborazione col Comune. Nello stesso contesto sarà possibile apprezzare il concerto del gruppo “Hasta la vista”.

Sabato 11 e Domenica 12, invece nella Piana di Milazzo - piazza Pozzo della frazione Santa Marina - la 30° sagra della melanzana organizzata dall’associazione Folklorica “Città di Milazzo“, presieduta da Santino Gitto.

Dalle 18,30 di sabato concorso “La melanzana d’Oro”, a cui farà seguito la degustazione di vari piatti a base di melanzane. Anche qui musica in piazza con “I Beddi” – musicanti di Sicilia.

Domenica 12, invece alle 19 la tradizionale sfilata per le vie cittadine dei gruppi folk “Siciliani doc”, “Corregidora” (Messico), “ProspectGornyakov (Russia) e "Città di Milazzo" che a seguire si esibiranno sul palco. Aperti sempre gli stand per la degustazione e in chiusura di sagra, tradizionale premiazione del vincitore del concorso "La Melanzana d'Oro".

La novità di quest’anno è rappresentata dall’istituzione di un bus navetta che collegherà la riviera di Ponente all’area interessata dall’evento. Pagando appena un euro a persona sarà possibile fruire del servizio di trasporto lasciando l’auto lungo l’arteria di Ponente e prendendo il bus dall’area dove si trova l’icona Maria SS. del Tindari per piazza Pozzo, Nel prezzo è compreso anche il ritorno