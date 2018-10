Milazzo, Franco Rizzo difende i lavori del consiglio: "sedute come commedie"

Il consigliere comunale Franco Rizzo è intervenuto con una nota a proposito delle polemiche di questi giorni sui ritardi legati alla mancata approvazione del Conto Consuntivo da parte del consiglio comunale e le possibili conseguenze negative per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei precari. Rizzo contesta al sindaco Formica di voler far addebitare tutte le colpe sulle forze politiche presenti in Aula, quando invece – sostiene – le responsabilità sono da ricercare nell’inerzia e nei ritardi dell’Amministrazione.



"Purtroppo siamo arrivati a questo. Siamo arrivati ad un punto in cuila maggior parte delle sedute del Civico Consesso della nostra città sono sempre più associabili a delle commedie in cui c’è chi prova ad accaparrarsi la parte del protagonista (il primo cittadino), prendendo la parola solo per cercare di catturare un po’ l’attenzione, e poi ci sono i personaggi secondari che o inneggiano ad un “grande, supremo, immenso” di cui fortunatamente non ricordo il nome, o che si fanno aprire il microfono solo per pronunciare una sillaba in tre anni, o che in Consiglio proprio non si presentano (seppur interpellati) perché ancora impegnati a scrivere un libro sulle mirabolanti imprese politiche del proprio avversario. Solo il tempo ci potrà dire quali altre azioni nefaste il primo cittadino attribuirà a parte del Consiglio Comunale, intanto invito lui, la sua Giunta e la sua maggioranza di pensare prima di proferire parola, di cercare di ricordare per quale tipo di programma sono stati eletti nel giugno del 2015 e che cosa, invece, hanno fatto fino ad ora."

Nel prossimo consiglio il tema sarà centrale anche perché siamo già fuori i termini massimi consentiti per l'approvazione del bilancio.