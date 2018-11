Milazzo, in periferia aumentano le discariche abusive: mancano i controlli

La raccolta differenziata a Milazzo è finalmente rientrata nell'ordinaria amministrazione grazie al cambio ditta e al nuovo appalto che prevede la modalità diffusa del porta a porta.

Le discariche abusive in centro sono così via via diminuite. In periferia però basta girare tra vicoli e strade chiuse per trovarsi davanti scenari del genere: frigoriferi, rifiuti solidi di ogni tipo, elettrodomestici, taluni anche pericolosi. Il sistema della videosorveglianza doveva evitare tutto questo per tramite del foto-riconoscimento. Sistema che ha inevitabilmente fallito.

I controlli non sono mai stati degni di tale nome, tuttavia mentre in centro le discariche sono diminuite, in periferia si trovano situazioni del genere. Quella in foto si trova per esempio nella vecchia strada dietro via della concordia, zona Grazia, tagliata in due dopo la costruzione dell'autostrada. A pochi passi l'Ospedale di Milazzo. Altre discariche abusive si trovano a Bastione e a Fiumarella. Ma nonostante le lamentele di qualche residente, qualche altro continua a diffondere queste pratiche nonostante ci sia un apposito numero verde comunale per il ritiro degli ingombranti.