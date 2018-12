Milazzo, ecco il programma del Natale: associazioni e commercianti impegnate

L’assessore al Turismo Piera Trimboli ha ufficializzato il programma delle iniziative natalizie che si apriranno domani – giovedì 13 dicembre – per concludersi il 6 gennaio. Una serie di appuntamenti che coinvolgono le realtà locali (associazioni, scuole di ballo), i gruppi teatrali e sportivi e che avrà come location sia il teatro Trifiletti, sia villa Vaccarino. Anche quest’anno la notte di San Silvestro ci sarà il capodanno in piazza curato dalla Pro loco Milazzo.

Gran parte di questi appuntamenti sono curati direttamente dalle associazioni e realizzate dai volontari. Un Natale penalizzato dalla situazione delle casse comunali, in quanto molti commercianti del centro storico si sono sentiti dire "non ci sono soldi per le luminarie" come nella Via Giacomo Medici.

Ecco il dettaglio degli eventi:

Giovedì 13 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 20.30: A tempo di danza di Luana Gaipa Spettacolo “Il fantasma dell’opera” - “Ritorno al passato ‘50/’60/’70”;

Sabato 15 dicembre, Villa Vaccarino, h. 16.00: Saggio di danza Scuola Tweety Dance; Babbo Natale e Cornamusa - Antonio Catanese e Natale Mangano;

Sabato 15 dicembre,Teatro Trifiletti, h. 19.00: DREAM DANCE di Cetty Salvadore Spettacolo di danza “Natale al cinema”;

Sabato 15 e domenica 16 dicembre, Sala a Vetri, dalle ore 08.00 alle ore 20.00: “Il sorriso di Roberta per l’Unicef - Progetto Pigotta”;

Domenica 16 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 18.00: Stagione Teatrale QUINTEATRO “Vinni a u’ munnu” con Martina Zuccarello;

Domenica 16 dicembre, Villa Vaccarino, h. 17.30 “Natività storia e iconografia” a cura di Valentina Certo; “Trio Jazz” Marco Amoroso, Andrea Messina, Roberto Scolaro;

Domenica 16, Lunedì 17, Martedì 18, Via Giacomo Medici “Mercatino della solidarietà del Natale” Jeshua;

Lunedì 17 Dicembre, Teatro Trifiletti : h. 18,30 anteprima proiezione film “Il destino degli uomini” biografia dell’eroe siciliano Luigi Rizzo;

Mercoledì 19 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 20.30: “Oh Happy Day”, Gospel Project a cura dell’ Ensamble Vocale Cantica Nova, ingresso gratuito;

Giovedì 20 dicembre, Villa Vaccarino, h. 17.00: “Coro natalizio siciliano” a cura dell’Istituto terzo comprensivo Milazzo - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria di Carrubaro, Scuola Primaria di Santa Marina;

Giovedì 20 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 20.30: A.S.D. “Soul Dance” - Spettacolo “La piccola fiammiferaia”;

Venerdì 21 dicembre,Teatro Trifiletti, h. 20.30, “Il Dono, L’emozione del Natale in arte, parola e musica” a cura dell’Ass. “Il pozzo di Sicar”;

Sabato 22 dicembre, Villa Vaccarino, h. 17.30, “Concerto Cantautorale” a cura di Marco Amoroso;

Sabato 22 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 16.00: Labo di Barresi a cura dell’Assessorato Servizi Sociali;

Domenica 23 dicembre, Villa Vaccarino, h. 10.30: “Natale per tutti” a cura dell’Associazione Jeshua; h. 17.30 “Incontro d’Autore” a cura di Donatella Manna, Valentina Di Salvo, Anna La Rosa, Melinda Giorgianni;

Domenica 23 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 18.00: A.S.D. DIAMOND DANCE Spettacolo di Natale “A Christmas Carol” - Ingresso libero;

Mercoledì 26 dicembre, Villa Vaccarino, h. 17.30: “Fra le pagine chiare e le pagine scure” - Il Natale dei Cantautori, a cura di Michele Catania, Andrea Sposari, Andrea La Cara;

Giovedì 27 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 21.00: “Concerto di Natale”, Banda Musicale di Milazzo “P. Mascagni”;

Venerdì 28 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 18.00: Spettacolo teatrale “Storia di un megalomane”;

Sabato 29 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 18.00: Stagione Teatrale QUINTEATRO “C’è qualcuno alla porta” Sir Luis Production;

Sabato 29 dicembre, Chiesa del Carmine, h. 19.00: “Oh Happy Day”, Gospel Project a cura dell’ Ensamble Vocale Cantica Nova;

Domenica 30 dicembre, Teatro Trifiletti, h. 17,30: Ass. Cult. “DIETRO LE QUINTE” Spettacolo teatrale “Tredici a tavola”;

Martedì 1 gennaio 2019, Piazza della Repubblica, h. 00,30: “Capodanno in Piazza 2019” con “Happy Ending” e a seguire Dj set;

Giovedì 3 gennaio 2019, Teatro Trifiletti, h. 20.30: Ass.Sportiva Culturale “Dancing Art” Spettacolo “Nel Cuore di Verona, Romeo e Giulietta l’amore eterno”;

Venerdì 4 gennaio 2019, Teatro Trifiletti, h. 21.00: Associazione Culturale “Medusa” - performance artistiche “Tra sogno e realtà - solo andata”;

Sabato 5 gennaio 2019, Palazzo D’Amico h. 18.00: Ass. Art. Culturale “CDR Music” - CONCERTO Tenore Giuseppe Italiano e gli allievi dell’Accademia di canto “Vocalize”;

Domenica 6 gennaio 2019, Teatro Trifiletti, h.18:00 (replica ore 21 solo in caso di esaurimento posti): Ass. Grammelot di Fabio La Rosa - Commedia in due atti “Il cuore non dimentica”.

Domenica 6 gennaio 2019, Chiesa del Sacro Cuore, h. 21,00: “Concerto dell’Epifania” a cura dell’ Ensamble Vocale Cantica Nova;

Domenica 6 gennaio 2019, Villa Vaccarino, h. 17.30: “Concerto di chitarra” a cura di Antonio Andaloro;