A Milazzo una serata dedicata a sport e disabilità: al via le Parolimparty

Un grande successo per la prima serata inaugurale del Parolimparty di Milazzo. Tante personalità si sono succedute sul palco montato per la prima volta sulla spiaggia, poco dopo l'esibizione dell'esercito italiano e della banda del corpo Brigata Aosta di Messina.

Pierpaolo Ruello ha infatti presentato l'evento, sul palco tanti big, non solo di Milazzo: dal Sindaco Giovanni Formica a esponenti delle forze militari, dalla Capitaneria alla Polizia di Stato e poi le istituzioni, i deputati Antonio Catalfamo ed Ella Bucalo.

L’iniziativa, promossa da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla , Associazione Bios in collaborazione con il Comune di Milazzo e in particolare con l’assessore alle Politiche sociali Giovanni Di Bella, è diventata realtà grazie ai tanti cittadini che hanno contribuito attraverso una raccolta fondi alla realizzazione della manifestazione e al supporto della Fondazione Vodafone attraverso il bando “Oso-Ogni Sport Oltre”.

Parte integrante dell’organizzazione è stato anche il Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti sempre presente in tutte le manifestazioni sportive della città. La manifestazione è stata organizzata anche con il supporto della Raffineria di Milazzo, presente sul palco anche Luca Franceschini, dirigente del personale della Ram che ha voluto precisare l'impegno dell'azienda per questo tipo di manifestazioni.

Alle 22.30 invece sono saliti sul palco i Soldi Spicci, tantissimi i milazzesi accorsi per lo spettacolo nonostante il forte vento. Seguiranno quindi tre giorni di sport: nuoto in acque libere, beach bocce, sitting volley, tennis tavolo, calcio balilla, tiro con l’arco, basket 3vs3 in carrozzina, burraco.