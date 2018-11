Milazzo, torna il Mercatino di Natale non solo nella via Giacomo Medici

Sarà l’associazione “Klaro”con sede in Milazzo,via Maio Mariano n.96 ad occuparsi quest’anno della gestione del mercatino di Natale. E’ stata questa l’unica istanza pervenuta al Comune che nelle scorse settimane aveva pubblicato il bando per individuare il gestore.

La verifica della documentazione ha confermato che l’associazione ha i requisiti per svolgere tale attività. Le zone individuate per lo svolgimento dell'evento sono: Piazza Perdichizzi, Piazza Duomo, via Giacomo Medici, Atrio del Carmine, Marina Garibaldi compresa area demaniale ed è facoltà del gestore utilizzarne una sola di esse, a scelta, oppure entrambe contemporaneamente.

L’iniziativa prevede un’esposizione di prodotti tipici legati alle festività, comprendendo quindi addobbi natalizi, presepi, prodotti artigianali, accessori per la casa tipici del Natale, articoli da regalo in legno, ceramica, vetro e ferro battuto, candele, oggetti sacri, piante, fiori ed alberi di Natale e prodotti enogastronomici e dolciari della tradizione.

Negli scorsi anni il mercatino di Natale ha avuto molto successo attirando tanti curiosi soprattutto nella Via Giacomo Medici.