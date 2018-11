Milazzo: via della Concordia, degrado e cedimenti nei pali della luce

La via più periferica di Milazzo, a confine con Olivarella e, quindi, con il Comune di San Filippo del Mela, è anche quella più abbandonata dagli amministratori degli ultimi anni. Si tratta della via della Concordia. In particolare l'emergenza riguarda le palificazioni dell'illuminazione. I pali presentano un avanzato stato di ruggine e degrado strutturale e in certi casi risultano addirittura piegati.

Rabbia e preoccupazione per i residenti di questo breve tratto del Comune di Milazzo: le recinzioni della strada sono divelte, la pericolosità deriva anche dalla velocità delle auto in prossimità del ponte che arriva all'Ospedale Fogliani, i pali della luce e di legno dell'elettricità sono in avanzato stato di degrado.

Erbacce e rifiuti abbondano e già tempo fa un residente aveva lamentato l'incuria della strada che prosegue poi fino all'asse viario tra buche e pericolosi restringimenti. In alcune abitazioni a causa di lavori pregressi, l'acqua arriva con una pressione bassissima che costringe i residenti all'utilizzo di autoclave per portare l'acqua nei piani più alti delle case.

Il Comune risulta informato dello stato dell'arte di questa parte di Milazzo ma, secondo i residenti "da queste parti non si vede nessuno da anni".