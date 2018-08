Rifiuti a Milazzo, parla l'Assessore Maisano: "una settimana poi via le isole"

L'Assessore ai Rifiuti Damiano Maisano si concede a una breve intervista nei locali del Comune di Milazzo ribadendo la sua linea dura nei confronti dei cittadini incivili.

"Abbiamo un calo della differenziata fino al 28% e quote di indifferenziata per quasi 90 tonnellate. Le nostre stime (per l'indifferenziata, ndr) parlano di 20 tonnellate. C'è un problema, i cittadini collaborano meno e l'afflusso di visitatori e turisti che non fanno la differenziata sta creando un danno agli altri cittadini."

In pratica la stagione estiva ha travolto e stravolto le previsioni dell'amministrazione che si è trovata ad affrontare una vera emergenza. Trasportare più indifferenziata - quasi 5 volte tanto - ha un costo in termini di risorse e tempo. E queste risorse vengono tolte dallo spazzamento e dalla scerbatura della città. In pratica la ditta deve far fronte all'emergenza e non riesce bene a coprire gli altri impegni previsti dal contratto.

"Abbiamo inviato quasi 50 mila euro di penali nei confronti della ditta per inadempienze contrattuali ma questo non basta ovviamente. Serve la collaborazione di tutti. Il conferimento nelle isole ecologiche è dalle 6.30 del mattino alle 9.30." dice l'Assessore Maisano, eppure le isole appaiono stracolme già la sera prima della raccolta perchè i cittadini continuano a conferire a orari diversi. Da qui i problemi igienico-sanitari e la scelta ultima:

"Toglieremo entro una settimana le isole ecologiche nel quadrilatero di San Papino. Ci si sta organizzando per un porta a porta serrato con controlli in ogni punto per evitare altri atti di inciviltà." Intanto per 4 mesi ancora si prevede una fase di transizione. Il 30 settembre scade il mandato alla ditta Loveral e si procederà al nuovo affidamento. Ma serviranno comunque delle tempistiche tra una fase e l'altra. Una situazione molto complessa che lascia comunque il dubbio senza risposta: si poteva evitare tutto questo?