Striscia la notizia in tv racconta la storia del capodoglio Siso di Milazzo

Striscia la Notizia per tramite della sua rubrica "Eric - consulente scientifico" dedica un servizio sul tema della plastica in mare soffermandosi sul caso milazzese dello spiaggiamento del capodoglio Siso.

L'esempio milazzese viene trattato in riferimento all'iniziativa del biologo Carmelo Isgrò che ha promosso sul web una campagna di raccolta fondi per allestire una sala espositiva al Castello di Milazzo con le ossa del capodoglio e la plastica rinvenuta nel suo stomaco. Il servizio andato in onda ieri sera su canale 5 racconta inoltre l'impegno dei numerosi volontari che hanno ripulito la spiaggia di Sant'Antonio questa estate.

"Sono felice, non solo perché su Striscia la notizia é finito il Capodoglio Siso, ma anche perché é finita la Milazzo buona - ha dichiarato Isgrò su Facebook - quella che si impegna a pulire il mare dalla plastica, la stessa che c'era nella pancia di Siso. Il SisoProject non é il sogno di un singolo, ma la forza di una comunità (artisti, professionisti, gente comune) che si sta impegnando al massimo per cambiare le cose... davvero!"