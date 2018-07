Tripi, ripuliti tutti i sentieri e avviati controlli sulle discariche abusive

Da settimane il nuovo governo del Comune di Tripi è impegnato nelle operazioni di pulizia e scerbatura del territorio. Un'area molto grande, oltre il piccolo abitato, che presenta notevoli criticità ambientali.

Oggi la seconda fase di queste operazioni: la messa in sicurezza della rete di sentieri per il trekking e mountain bike nel cuore del territorio comunale. In particolare la frazione di sentiero naturale che collega Tripi a San Cono passando per i vecchi Mulini e la nota località "Rocca Tallarita".

I sentieri sono stati bonificati sotto la supervisione dell'Assessore all'Ambiente Dario Monforte con un gruppo di volontari e del corpo forestale. L'ultima fase, già iniziata, sarà l'installazione di pannelli e staccionate.

"Non sarà più accettato l'abbandono selvaggio di rifiuti - dichiara il neo-assessore - saranno posizionate telecamere mobili per colpire i trasgressori. Il nostro territorio ha delle bellezze paesaggistiche che fungono da attrattività turistica per gli amanti del trekking, bonificare un così vasto comprensorio non è stato facile e c'è ancora tanto da fare."

Una lotta di civiltà quella voluta dall'Assessore Monforte non soltanto per chi danneggia la natura gettando rifiuti di ogni tipo in quella che potrebbe divenire una riserva naturale ma anche per chi ancora oggi, nel 2018, si ostina a non fare la raccolta differenziata nonostante i diktat dell'Unione Europea e della Regione Siciliana.