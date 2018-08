No al pedaggio di Villafranca, Catalfamo deposita mozione a Palermo

La polemica sollevata dal consigliere Mario Biancuzzo sul pedaggio del casello di Villafranca Tirrena è arrivata alla Regione. E’ stata infatti depositata questa mattina negli uffici dell’Assemblea Regionale Siciliana la mozione a firma di Antonio Catalfamo - capogruppo dei deputati regionali di Fratelli d’Italia - per chiedere al governo regionale la convocazione di un tavolo tecnico tra Cas e Comune di Messina al fine di procedere alla soppressione del pedaggio autostradale nella tratta Messina - Villafranca Tirrena.

Nella mozione si legge che il tratto in questione ricade in località Ponte Gallo, quindi Comune di Messina.

“Negli anni passati si è deciso di togliere il pedaggio per le altre uscite che riguardano il Comune di Messina nel tratto che è quindi tangenziale e non autostrada. Il casello di Villafranca Tirrena, chiamato così impropriamente, è un’uscita che ricade sempre nel Comune di Messina e non si capisce perché per un tratto di appena 6 chilometri gli utenti siano costretti a pagare una cifra di 1,20 euro - ha dichiarato Catalfamo - da anni vengono ignorate le richieste degli automobilisti e addirittura una raccolta firme di quasi 10 mila utenti.”

“Riteniamo doveroso dare una risposta all’utenza e dirimere una volta per tutte questo sopruso considerando inoltre che da ormai dieci anni il tratto di strada tra Messina e Villafranca è un cantiere permanente in cui la sicurezza è stata più volte drasticamente messa in secondo piano. Sopprimere il pedaggio non pareggia certo i conti perché vanno attuati dei lavori per la messa in sicurezza ma quanto meno si fa risparmiare qualcosa agli utenti già costretti a ore di coda, restringimenti, situazioni di pericolo, in un tratto di strada che è sempre nello stesso Comune. Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B - conclude il deputato regionale - sopprimere il pedaggio è un dovere istituzionale e politico che non possiamo non mantenere.”