Serve un robusto spazzamento

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Italia n 37”. Nelle foto che ci sono state inviate si vedono tombini coperti da fogliame e rifiuti. In questo modo l’acqua piovana non può defluire, con conseguenti possibili allagamenti. Per ovviare al problema basta un robusto spazzamento.