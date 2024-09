Una situazione da risolvere al più presto

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono un cittadino che vorrebbe segnalare il degrado dei tombini rumorosi a ridosso della linea tranviaria Atm, che nessuno vuole sistemare. Il luogo è in via La Farina di fronte a un noto negozio di autoricambi, proprio a due passi dal deposito Atm. Sono in questo stato da mesi nel menefreghismo collettivo. È disturbo alla quiete pubblica.”