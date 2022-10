Tony Cairoli torna in pista. Dal prossimo anno nuovo team manager Ktm - Tempostretto

Difficile per un pilota appendere un casco al chiodo, specie se si è poi nove volte campione del mondo. E’ il caso di Tony Cairoli che, dopo aver detto addio alle corse, ritorna in pista con un ruolo da dirigente. Ktm infatti, per il prossimo anno, gli ha riservato il ruolo di team manager, attualmente occupato da Claudio De Carli, lo stesso uomo che ha guidato il pattese nelle vittorie iridate dal dal 2010 al 2017.

La notizia è stata data dallo stesso Cairoli attraverso una storia pubblicata sulle sue pagine social. In carriera, con la società orange, ha conquistato 65 delle sue 94 vittorie e 127 dei suoi 179 podi oltre a sei titoli mondiali su nove.

“Il 2022 è stato un cambiamento per me, ora questo è un altro capitolo – dichiara l’ex campione nel comunicato stampa -. È stato bello gareggiare di nuovo quest’anno, ma è stato anche positivo fare un piccolo passo indietro dalle corse e vedere le cose in modo diverso. Spero davvero di poter portare in questo nuovo ruolo tutta la conoscenza e la passione possibile. Dovrò imparare un po’, ma nella mia carriera ho anche lavorato con persone straordinarie, quindi mi aspetto di mettere a frutto questa esperienza. Stiamo già pensando ai nostri obiettivi per il 2023″.