Top Spin Messina alla seconda fase dell'Europe Cup in Germania - Tempostretto

Dopo il terzo posto nel girone di Champions League la Top Spin Messina giocherà un girone di Europe Cup contro tedeschi, polacchi e ungheresi

La Top Spin Messina EuCI dopo il terzo posto nel girone di Champions League è stata estromessa dalla massima competizione continentale per giocare la seconda in ordine di importante: l’Europe Cup. La formazione peloritana è stata estratta nel gruppo “A” e il sorteggio effettuato dall’Ettu (European Table Tennis Union) vedrà gli atleti allenati da Wang Hong Liang ospiti dei tedeschi dell’ASV Grünwettersbach, insieme ai polacchi del KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów e agli ungheresi del PTE Peac Kalo-Meh.

Si giocherà in Germania in una tre giorni da fissare nella settimana tra il 17 e il 22 ottobre. Le squadre classificate ai primi due posti di ciascuno dei quattro gironi si qualificheranno al tabellone ad eliminazione diretta (round 3) che prevede sfide di andata e ritorno. Le terze e le quarte, a eccezione dei team già relegati dalla Champions League, proseguiranno il loro percorso in Europe Trophy, quindi la Top Spin Messina per continuare in questa stagione il proprio cammino europeo dovrà terminare nelle prime due posizioni.

Le avversarie in Europe Cup

L’ASV Grünwettersbach ha vinto il proprio girone della prima fase di Europe Cup battendo a Karlsruhe 3-2 gli spagnoli del Club Burgos TDM/UBU-TPF e per 3-0 gli slovacchi del SK Vydrany, schierando Deni Kozul, Rafael Turrini, Joon Shim e Aljaz Godec. Nel roster teutonico spiccano, inoltre, grandi nomi del calibro di Ricardo Walther, Wang Xi e Tiago Apolonia.

Il KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów, pescato dalla seconda fascia, ha giocato il gruppo D di Champions League, collezionando due vittorie e una sconfitta. Tra gli elementi in organico c’è Robert Floras, nella scorsa stagione tesserato per il campionato italiano dalla Top Spin, con Park Jeongwoo, Piotr Cyrnek e Daniel Bak.

Il PTC Peac Kalo-Meh si è invece piazzato quarto nel girone A di Champions League. Un precedente all’attivo contro i magiari per la formazione allenata da Wang Hong Liang che nel 2021 a Varaždin si impose 3-1 approdando in quell’occasione alle fasi finali della Europe Cup.