Top Spin Messina, esordio da dimenticare contro la Virtus Servigliano

La formazione marchigiana neopromossa supera a Villa Dante i peloritani per 4-1

MESSINA – Inizia in salita per la Top Spin Messina WatchesTogether il campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo 2024/25. Nella palestra di Villa Dante la squadra del presidente Giorgio Quartuccio è stata superata per 1-4 dai marchigiani della Virtus Servigliano nella sfida valevole per la prima giornata del girone d’andata.

Di Vladislav Ursu l’unico punto della serata centrato dai ragazzi guidati dal tecnico Wang Hong Liang con Marcello Puglisi. Direzione di gara affidata all’arbitro Giuseppe Vargetto di Messina. Sono intervenuti all’evento l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro e l’esperto allo sport del Comune di Messina Francesco Giorgio.

Il calendario riserverà adesso alla formazione del presidente Quartuccio tre trasferte consecutive. Prossimo appuntamento il 4 ottobre, alle ore 20, in Toscana, contro il Circolo Prato 2010, per la seconda giornata di Serie A1.

Top Spin Messina-Virtus Servigliano 1-4

Tommaso Giovannetti-Aleksandr Khanin 1-3 (4-11, 7-11, 11-9, 5-11)

Nel singolare d’apertura di fronte Tommaso Giovannetti e Aleksandr Khanin. Il bielorusso è partito forte (9-2), aggiudicandosi il primo set per 11-4. Buon avvio (3-0), invece, di Giovannetti nella seconda frazione, poi la rimonta (5-4) di Khanin. L’equilibrio è durato fino al 7-7, perché i quattro punti consecutivi sono valsi la vittoria al giocatore ospite. Nel terzo parziale il pongista romano è stato bravo a recuperare dal 3-5, portandosi a condurre sul 7-6. Arrivato al 10-7, Giovannetti è riuscito a sfruttare l’ultimo set-point della serie, passando 11-9. L’atleta di casa ha messo a segno anche i primi due punti del quarto set, ma Khanin ha ribaltato la situazione e si è involato (7-3), siglando il definitivo 11-5.

Vladislav Ursu-Danilo Faso 1-3 (12-10, 11-13, 10-12, 11-13)

Nel secondo incontro di scena al tavolo il nuovo acquisto Vladislav Ursu e Danilo Faso, fresco campione d’Europa con l’Italia Under 15. Il moldavo, all’esordio assoluto con la maglia della Top Spin, ha annullato due set-point (8-10) nel primo parziale e, dopo aver pareggiato i conti, ha vinto per 12-10. Nel secondo set, il giovanissimo talento palermitano, tesserato per la Top Spin, in prestito alla Virtus Servigliano, è andato sul 5-1 e Ursu si è trovato a rincorrere. Sotto 5-10, il moldavo ha sventato i cinque set-point in favore di Faso, tornando in parità. Un’opportunità sfumata per Ursu sull’11-10 ha preceduto l’affermazione dell’ospite per 13-11. Buon impatto (4-1) del moldavo nel terzo set, con la ghiotta chance non concretizzata sul 10-9. Faso l’ha spuntata ancora ai vantaggi per 12-10. Nel quarto sono stati due i set-point in possesso di Ursu annullati da Faso che al secondo match-point ha chiuso 13-11.

Antonino Amato-Adam Szudi 0-3 (9-11, 9-11, 6-11)

Un acciaccato Antonino Amato, alle prese con un problema alla spalla, ha affrontato Adam Szudi. Primo parziale vissuto sul filo dell’incertezza. Da 7-5 per Szudi a 8-7 per Amato. Sul 9-8 per il palermitano hanno pesato i tre punti consecutivi timbrati dall’ungherese. Secondo set con Amato avanti (7-5) ma successivamente agganciato (8-8) dal rivale. Dei due match-point (10-8) il magiaro ha trasformato il secondo. Il giocatore della Top Spin ha provato a rimettersi in partita e nella terza frazione ha tenuto botta sino al 6-5, quindi l’allungo di Szudi fino al punto conclusivo (11-6).

Vladislav Ursu-Aleksandr Khanin 3-0 (13-11, 11-8, 11-8)

Vladislav Ursu ha momentaneamente riaperto i giochi battendo 3-0 Aleksandr Khanin grazie ad un’ottima prestazione. Primo parziale in cui il moldavo si è fatto riprendere da 10-6 a 10-10, dovendo poi sventare un set-point dell’avversario, vincendo quindi per 13-11. Nel secondo Ursu, scattato inizialmente sul 5-3, è approdato al 10-7, trasformando il secondo set-point (11-8) a disposizione per tagliare il traguardo. Il moldavo ha completato l’opera nel terzo, marciando spedito da 6-6 al 9-6 e passando 11-8.

Tommaso Giovannetti-Adam Szudi 0-3 (9-11, 2-11, 8-11)

Tra Tommaso Giovannetti e Adam Szudi il romano ha recuperato da 2-7 a 9-9 nel primo set, cedendo tuttavia per 9-11. L’ungherese ha conquistato il secondo per 11-2 e anche il terzo per 11-8, nonostante Giovannetti avesse condotto fino al 7-6. Successo per 4-1 della Virtus Servigliano. La Top Spin Messina WatchesTogether dovrà resettare e ripartire. Le due squadre, al termine del match, si sono ritrovate a cena per il terzo tempo.