Eccellenza. In tre in testa nel girone B, i risultati e la classifica

Nella terza giornata di campionato cambia la classifica. Tra le peloritane vittorie per Messina, Nebros e Messana, sconfitte Jonica e Atheltic Gioiosa

La giornata si chiude con la sorpresa della sconfitta dell’Acireale che cade in casa contro il Giarre. Successo, il primo nella categoria, in casa al Celeste per la Messana Riviera che passa per due a zero, rete spettacolare di Viola e poi nella ripresa il rigore di capitan Cannavò, ai danni del Palazzolo. L’Acr Messina batte la capolista Athletic Gioiosa in casa e va al comando in buona compagnia di Nebros, vincente in casa della Gymnica Scordia, e del Mazzarrone che vince 2-0 contro il Viagrande.

Risultati 3ª giornata Eccellenza

Acireale – Niscemi 1-2

Athletic Gioiosa – Acr Messina 0-1

Augusta – Vittoria 1-0

Gymnica Scordia – Nebros 1-3

Jonica Fc – Giarre 1-2

Leonzio – Melilli 1-0

Mazzarrone – Atletico Viagrande 2-0

Messana Riviera – Palazzolo 2-0

Classifica Eccellenza Sicilia girone B

Nebros, Acr Messina 1900, Mazzarrone 7

Athletic Gioiosa, Niscemi, Melilli 6

Giarre 5

Acireale, Leonzio, Messana Riviera 4

Atletico Viagrande, Jonica Fc, Gymnica Scordia 3

Palazzolo, Vittoria 1

Augusta 0