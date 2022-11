Top Spin Messina pronta alla doppia sfida contro il Ttc Sokah Hoboken - Tempostretto

Il terzo turno di Europe Cup vedrà Rech Daldosso e compagni impegnati dalle ore 18: "Daremo il massimo"

MESSINA – Doppia sfida di Europe Cup per la Top Spin Messina EuCI. Comincia la fase ad eliminazione diretta dell’importante competizione continentale organizzata dall’European Table Tennis Union. Nel terzo turno, praticamente un ottavo di finale della seconda competizione continentale per importanza, la formazione del presidente Giuseppe Quartuccio affronterà in due giorni consecutivi i belgi del Ttc Sokah Hoboken, con la formula delle gare di andata e ritorno.

Entrambi gli incontri, come da accordi intercorsi tra le due società, verranno disputati a Messina, nella palestra di Villa Dante. Oggi (martedì 15), alle 18, la Top Spin giocherà sulla carta in trasferta, mercoledì 16 novembre in casa, sempre alla stessa ora e sempre in riva allo Stretto.

Ad ottenere la qualificazione ai quarti di finale sarà la squadra che avrà nel complesso totalizzato il maggior numero di punti: tre nel caso di gara vinta per 3-0 o 3-1; rispettivamente due o uno per vittoria o sconfitta per 3-2; zero perdendo 0-3 o 1-3. Nell’eventualità di un pareggio dopo i due incontri il regolamento prevede che si procederà al “Golden Match” al meglio dei tre set.

Rech Daldosso, Top Spin Messina: “Avversari esperti”

La Top Spin Messina EuCI, che potrà dunque contare anche questa volta sul sostegno del proprio pubblico, si è guadagnata l’accesso al tabellone della Europe Cup da seconda classificata del gruppo A, mentre il TTC Sokah Hoboken ha vinto il gruppo D. Il tecnico Wang Hong Liang, assistito in panchina da Marcello Puglisi, schiererà il trio tutto italiano formato da Matteo Mutti, Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso. Per la compagine belga scenderanno in campo tre francesi: Quentin Robinot, Mathieu De Saintilan e Benjamin Brossier.

Marco Rech Daldosso ha presentato così il doppio impegno ravvicinato che attende la Top Spin: “Saranno partite difficili e combattute. Affronteremo tre atleti molto forti ed esperti – dice Rech Daldosso – alcuni dei quali li conosciamo già dalle nazionali giovanili come Robinot e Brossier che hanno vinto diversi titoli, mentre De Saintilan è capitato di incrociarlo anche nel campionato italiano quando vestiva la maglia del Cral Comune di Roma. Dovremo dare il massimo di noi stessi e trovare sin dall’inizio la giusta strategia per riuscire a portare a casa il risultato. Giocheremo sia l’andata che il ritorno qui a Messina e dovremo essere pronti a prepararci immediatamente per il secondo match indipendentemente dall’esito del primo”.

La vincente di questa doppia sfida incrocerà nei quarti di finale la seconda classificata del gruppo B di Champions League che retrocederà nella Europe Cup. Dalla stessa parte del tabellone anche Apuania Carrara-ASISA Borges Vall (SPA), mentre dal lato opposto, a completare il quadro, TTC Neu Ulm Team Euro (GER)-Solex Consult TT Wiener Neustadt (AUT) e Tesla Batteries Havirov (CZE)-Lotto Polski Cukier Gwiadza Bydgoszcz (POL).

