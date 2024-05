Top Spin Messina, si separano le strade con Matteo Mutti

L'ex numero uno d'Italia, dopo tre stagioni e uno scudetto vinto, non giocherà più per la società peloritana

MESSINA – La Top Spin Messina, con in testa il presidente Giorgio Quartuccio, ringrazia sentitamente Matteo Mutti per l’impegno profuso nelle tre stagioni trascorse insieme, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera. Punti, vittorie, gioie, esultanze, in Italia come in Europa. Numerose finali raggiunte, uno scudetto indimenticabile messo in bacheca e straordinarie emozioni vissute nella palestra di Villa Dante. Momenti magici che resteranno per sempre scolpiti nei cuori degli appassionati.

Il pongista mantovano è stato tra i protagonisti della fantastica cavalcata culminata con la conquista del tricolore nel campionato 2021/2022, quando nella finale playoff di ritorno contro l’Apuania Carrara al Palasport di Avenza, dopo la vittoria dell’andata, fu l’autore del 3-3 decisivo per il titolo, battendo Mihai Bobocica nel singolare conclusivo della serie.

Nella famiglia Top Spin Messina Matteo è profondamente cresciuto sia dentro che fuori dal campo. Alla Top Spin Messina, in tre stagioni di militanza oltre 100 apparizioni al tavolo in partite ufficiali per lui, il più utilizzato da Wang Hong Liang nella passata stagione, 37 partite singole disputate nel solo campionato, e 45 in Serie A1 in questa stagione. Matteo ha dimostrato di essere uno dei talenti più cristallini del panorama nazionale e non solo. Professionalità, rispetto, sensibilità, classe, umiltà, valori autentici che ha saputo incarnare giorno dopo giorno. Un ragazzo meraviglioso che ha dato tutto per la maglia peloritana. “Il legame con società, tecnici, staff, compagni di squadra e i tifosi, che calorosamente lo hanno incitato ad ogni gara, rimarrà indelebile. Con l’augurio che in futuro le strade possano tornare nuovamente ad incrociarsi. Grazie Matteo dalla Top Spin Messina, sarai sempre uno di noi” chiosa la società sulla propria pagina Facebook.