Top Spin Messina, ultimo impegno dell'anno in trasferta a Reggio Emilia - Tempostretto

Domani a Villa Bagno i campioni d'Italia in carica chiudono il loro 2022. Convocati i fratelli Mutti e Rech Daldosso

MESSINA – Ultimo impegno del girone d’andata per la Top Spin Messina WatchesTogether. Domani (venerdì 16 dicembre) la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio sarà di scena sul campo del Tt Reggio Emilia Grissin Bon per l’atto conclusivo della prima parte di stagione. La sfida, che aprirà la settima giornata di Serie A1, è in programma a Villa Bagno con inizio alle ore 18. Con questa trasferta si chiuderà ufficialmente un 2022 indimenticabile per la Top Spin, l’anno del secondo meraviglioso scudetto conquistato nella storia del club e delle entusiasmanti pagine scritte anche sul palcoscenico europeo.

I convocati e gli avversari

Per il match di Reggio Emilia il tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi, potrà contare sui tre italiani, pilastri del gruppo, ovvero Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso e Leonardo Mutti, rispettivamente numero 1, 3 e 5 delle classifiche nazionali individuali. La Top Spin Messina, con quattro vittorie ed una sconfitta nel suo ruolino, occupa il secondo posto a due lunghezze dalla vetta della graduatoria.

Il Tt Reggio Emilia ha sin qui ottenuto due punti, frutto di due pareggi in cinque incontri. Tre le sconfitte, ma di recente la formazione allenata da Mattia Crotti è riuscita a rendere la vita assai difficile alla capolista Apuania Carrara, cedendo (4-2) soltanto al quinto set dell’ultimo singolare della serie. Daniele Pinto e Alessandro Baciocchi, in sesta ed undicesima posizione del ranking italiano, insieme ad uno straniero, il rumeno Alin Marian Spelbus, gli atleti che fanno parte del roster.

Calendario e classifica Serie A1

Il programma della 7ª giornata:

16/12 alle 18 TT Reggio Emilia Grissin Bon-Top Spin Messina WatchesTogether

17/12 alle 17 Tennistavolo Norbello-Apuania Carrara

18/12 alle 15 GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-TT Genova Cervino

Riposa: Marcozzi

Classifica:

Apuania Carrara* 10 punti; Top Spin Messina* 8; Tennistavolo Norbello* 7; Marcozzi 4; TT Genova Cervino* 3; TT Reggio Emilia Grissin Bon*, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli* 2.

*una gara in meno

