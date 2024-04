Torna a S. Teresa di Riva lo “Street Food di primavera”, lunedì la presentazione

L'evento, che l'anno scorso ha richiamato 27mila visitatori in 4 giorni, si svolgerà dal 24 al 28 aprile

S. TERESA – Sarà presentata alla stampa, lunedì 15 aprile alle ore 9.30 nella sede del Comune di Santa Teresa di Riva, la terza edizione del “Santa Teresa di Riva Street Food” di primavera.

L’incontro con i giornalisti si terrà negli uffici del sindaco Danilo Lo Giudice, con la partecipazione, insieme al primo cittadino, dell’assessore comunale al Turismo e Spettacolo, Ernesto Sigillo, del vicepresidente del Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, Mariella Di Bella e di Alberto Palella, founder del “Messina Street Food Fest” e amministratore unico di “Eventivamente”.

La manifestazione, dopo il successo dello scorso anno, con 27mila visitatori in 4 giorni, si svolgerà da mercoledì 24 a domenica 28 aprile nel Village gastronomico allestito in Via Roma (Torrevarata).