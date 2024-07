Torna il Magica Music Party sulla spiaggia di Nizza: grande attesa per Bandabardò & Cisco

Il 10 agosto dj set, musica live e tanti eventi con ingresso gratuito. Gli organizzatori: "L'obiettivo è valorizzare il territorio"

NIZZA DI SICILIA – Dopo i Sud Sound System lo scorso anno, il Magica Music Party regala un altro evento di caratura nazionale alla riviera jonica. Main guest dell’evento, che torna sulla spiaggia di Nizza il 10 agosto per la seconda edizione, saranno Bandabardò & Cisco. La storica band toscana, dopo la morte del compianto Erriquez nel 2021, quest’anno è impegnata nel tour “Ultimo tango” assieme al frontman dei Modena City Ramblers. Lo show, che arriva a Nizza per la gioia dei tanti fan siciliani, sarà aperto dal cantautore Davide di Rosolini. Ma non sarà l’unica sorpresa di questa seconda edizione del Magica Music Party, l’evento organizzato dall’associazione Magica Event Management capitanata da Marina Branca Sperduto e Giacomo Abate. Da Radio 105, alla consolle ci sarà Dj Spyne, che con DJ Sanny J e Lory Sergi faranno scatenare il pubblico con le loro selezioni musicali. Non mancherà il divertimento per i più piccoli con l’area Magica Kids, fatta da tanti giochi e sorprese; il live painting con Ludovico Costa; l’area food & beverage con le eccellenze del nostro territorio (tra cui il campione del gelato artigianale 2024 Gabriele Fiumara).

Ingresso libero dalle 15.00 sulla spiaggia e sul lungomare di Nizza di Sicilia, facilmente raggiungibile sia in treno (la stazione si trova a soli 50 metri) sia in auto (10 minuti dall’uscita dello svincolo autostradale di Roccalumera).

Un evento per valorizzare il territorio jonico

“Dopo tanti anni fuori, tra Italia ed estero – racconta l’organizzatrice Marina Branca Sperduto – vedo la mia terra con occhi diversi e, soprattutto mi rendo conto del potenziale che ha questo territorio. La nostra associazione nasce per dar valore al nostro territorio e noi cerchiamo di farlo al meglio delle nostre possibilità. Spesso diamo molte cose per scontate, ma la nostra spiaggia, il nostro cibo e gli artisti della nostra zona hanno qualcosa di speciale, ed è tramite questo evento che, nel nostro piccolo, cerchiamo di far spiccare e brillare ciò che noi riteniamo importante nel territorio della riviera jonica. Siamo partiti alla grande lo scorso anno con la prima edizione – aggiunge Marina – e non vogliamo assolutamente deludere il nostro pubblico, che sappiamo ha grandi aspettative”.

Abbiamo iniziato a lavorare a questo evento già da novembre – aggiunge Giacomo Abate -. Spesso la domanda che ci viene fatta è: “perché solo un giorno?”. Dateci tempo. Organizzare un festival come il Magica Music Party richiede tanto impegno. Marina ed io siamo molto meticolosi: ogni decisione, ogni dettaglio, anche il più piccolo, lo decidiamo insieme. Ciò che più ci piace è capire dove abbiamo sbagliato e in che maniera possiamo migliorare. Allestire uno scenario così grande per il nostro territorio non è semplice. Fortunatamente noi siamo molto determinati a raggiungere i nostri obiettivi e, grazie anche al supporto di chi ha creduto in questo progetto, in primis il Comune di Nizza e i nostri partner, piano piano stiamo dando la forma che vogliamo. Non sono mancati i momenti di sconforto, ma siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni. Noi siamo carichissimi e non vediamo l’ora che arrivi il 10 agosto, per toccare dal vivo ciò che finora è solo nelle nostre teste, ma soprattutto nel nostro cuore!”

“La scelta dell’artista principale è la decisione più difficile – interviene Marina branca – perché, di fatto, tramite questa scelta il festival prenderà una sua identità che influenzerà anche la scelta degli artisti che anticiperanno il concerto dei big. A noi piace essere coerenti con il genere musicale scelto. Ad esempio lo scorso anno ad aprire il concerto dei Sud Sound System, è stato Papalia, artista messinese che si avvicina molto al raggae muffin dei Sud. Quest’anno invece, aprirà Davide di Rosolini e i fili illegittimi, band scoppiettante e super divertente. Quest’anno conclude Marina – volevamo portare sul palco del MMP una band con strumenti, tanti strumenti! E chi meglio della Bandabardò & Cisco? La loro musica è varia, fa ballare e saltare, così come emozionare. Sono Artisti con la A maiuscola”.