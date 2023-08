Il 9 agosto "Magica Music Party" sulla spiaggia di Nizza, tra gli ospiti i Sud Sound System VIDEO - Tempostretto

Dalle 11 del mattino fino a sera, un ricco programma tra musica e divertimento: "Evento unico per la riviera"

NIZZA – La spiaggia di Nizza di Sicilia ospiterà il prossimo 9 agosto il “Magica Music Party”, un appuntamento organizzato dall’associazione Magica Event Management. Sarà una giornata caratterizzata dalla perfetta sinergia tra musica, arte e divertimento, e che promette di regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti. I dj locali più conosciuti si alterneranno ai giradischi, creando l’atmosfera ideale per una vera e propria festa in spiaggia. Innumerevoli altre attività (beach volley, body painting, etc.) saranno organizzate per intrattenere e divertire il pubblico, assicurando tante esperienze coinvolgenti.

Il momento culminante della giornata, che si aprirà alle 11, è previsto in serata con il concerto dei Sud Sound System, che arriveranno a Nizza per l’unica tappa siciliana del loro “Girai International tour”. L’apertura del concerto sarà affidata a Papalia e Dj Kollasso, artisti di spicco nella scena reggae siciliana.

Un aspetto ancora più invitante del Magica Music Party è che l’ingresso è completamente gratuito. Raggiungere la location dell’evento sarà estremamente facile, sia in treno (la stazione di Nizza di Sicilia si trova a soli 50 metri) sia in auto (10 minuti dall’uscita dello svincolo autostradale Roccalumera).