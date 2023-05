Torna il Mish Mash Festival: ecco tutti gli artisti e il programma 2023 - Tempostretto

La città di Milazzo ospiterà la settima edizione dell'atteso festival musicale

MILAZZO – Torna dal 7 al 10 agosto a Milazzo il Mish Mash Festival, giunto alla settima edizione. Un festival che celebra il melting pot culturale che ha attraversato il simbolo della città di Milazzo e tutta l’intera isola: la sua cittadella fortificata arabo-normanna, il forte più grande di Sicilia.

La line up, come ogni anno, promette di essere estrosa, colorata e divertente, perfetta per ballare sotto le stelle in uno scenario incantato. Tra gli artisti già annunciati: il duo partenopeo elettronico Nu Genea e la band elettro-funk olandese Weval, dell’iconica label Ninja Tune, il producer e dj norvegese Todd Terje e tanti altri. Tante anche in questa settima edizione le collaborazioni artistiche con diversi artisti visivi per offrire un’esperienza immersiva all’interno e all’esterno delle mura del Castello, con formazioni artistiche coinvolte nella creazione di opere visive, installazioni, video making e proiezioni. Durante la giornata del 10 agosto sono previste attività gratuite, tour ed experience alla scoperta del territorio e del castello di Milazzo.

7 agosto

Il festival dedica la prima serata quella del 7 agosto, al Welcome Day – Sounds of Sicily, una notte di musica dove i suoni siciliani vengono intesi come luoghi di contaminazione e crocevia di stratificazioni. Qui troveranno spazio gli artisti vincitori del contest #figlidellestelle tra cui il duo Sour Girl, band palermitana prima classificata, e diversi progetti musicali che mettono in luce le differenti sonorità che convivono sull’isola, come quelle di Alosi (già voce e testi del duo Il Pan del Diavolo) che si esibirà con “Cult” il suo nuovo disco e quelle dello storico cantautore siciliano Toti Poeta, con il suo ultimo lavoro discografico Tutta questa meraviglia. Per chiudere in bellezza la performance pop dai tratti psichedelici del duo siculo-pugliese Volosumarte.

8 agosto

Attesissimo la notte dell’8 agosto il concerto dei Nu Genea che, reduci da sold out e doppie date in tutta Italia, si confermano essere una delle band più acclamate e amate dal pubblico italiano. Saranno loro a far ballare sotto le stelle gli amanti delle loro sonorità mediterranee. Bar Mediterraneo l’album, che ha confermato il successo dei due artisti, è un luogo di incontro e fusione, dove la curiosità si trasforma in partecipazione, la tradizione in condivisione, lo straniero in familiare. La stessa sera ad avvicendarsi sul main stage ci saranno anche la musicista, producer, dj e curatrice radiofonica londinese Nabihah Iqbal che porterà in scena il suo nuovo album Dreamer e l’eclettica band francese dalle radici siculo-algerine Crimi con il loro ultimo disco, Scuru Cauru, che dichiara apertamente amore verso la cultura mediterranea e alla sua ricca storia diasporica.

9 agosto

Il 9 agosto sarà invece protagonista la formazione olandese Weval, con il loro suono che bilancia il funk elettronico con arrangiamenti di synth emotivi e melodie audaci. I loro arrangiamenti orecchiabili hanno conquistato una base di fan globale grazie al loro songwriting immediatamente identificabile. Sul palco anche il producer e dj norvegese Todd Terje, con il suo set sognante caratterizzato da ritmi accattivanti, tipici suoni dub, synth onirici e un’atmosfera sonora cinematografica e l’energica band partenopea Fuera, con il loro progetto Circo Mezzaluna, in cui una forte contaminazione tra generi si fonde con il cantautorato e l’elettronica insieme ad influenze etniche, jazz e ambient.

10 agosto

Per festeggiare la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, arriva un set tutto da ballare con Spiller, Dj che ha fatto la storia della disco con pezzo indimenticabili come “Spiller From Rio” che raggiunse nel 1997 la vetta della Billboard Dance charts americana, mentre nel 2000 diventa uno dei dj più famosi al mondo grazie al suo singolo “Groovejet”, cantato da una giovanissima Sophie Ellis Bextor. Oggi sperimenta diverse influenze per i suoi singoli, districandosi tra bossanova, french-touch, elettro e funk. Attesissima sempre per quella sera anche la performance del collettivo musicale The Hysterical Sublime, Im Spiegel è uno show dove l’ensemble si confronta in tempo reale con l’elemento acqua, un acquario diviene infatti luogo ed oggetto vivo con cui l’ensemble performa estemporaneamente.