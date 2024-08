Torna la pioggia in Sicilia, allerta “gialla” per precipitazioni in tutta l’Isola

L'avviso della Protezione Civile per la giornata di venerdì 23 agosto

Torna la pioggia in Sicilia. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diffuso oggi un bollettino con livello di allerta giallo sull’intera Isola per tutta la giornata di domani, venerdì 23 agosto, fino alla mezzanotte. In Sicilia sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, specie sui settori centro-occidentali e sud-orientali e lungo i rilievi del resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nessun fenomeno significativo è previsto per venti e mari. Per quanto riguarda la temperature, l’avviso della Protezione Civile prevede valori massimi localmente elevati sulle zone pianeggianti e vallive interne e settori ionici.