Torna la pioggia sull’area ionica: possibilità di temporali, bel tempo nel weekend

Dopo tanti mesi tornano le piogge da scirocco, neve sull'Etna e possibilità di temporali in serata

Dopo il vortice depressionario del weekend, responsabile della forte burrasca di ponente che ha colpito tutta l’area tirrenica, con raffiche che hanno lambito gli 80 km/h, localmente anche 90 km/h, il tempo continuerà a mantenersi instabile e inaffidabile, almeno fino all’inizio del prossimo fine settimana. Nelle prossime ore una nuova perturbazione raggiungerà i nostri territori, preceduta stavolta da moderati e umidi venti di scirocco che finalmente porteranno le piogge lungo il versante ionico, dando una boccata d’ossigeno ai terreni secchi, causa la carenza di precipitazioni negli ultimi mesi.

Sull’area ionica del messinese, difatti, si riscontra un indice di siccità di medio periodo su criticità moderate. In quest’area le ultime precipitazioni degne di nota risalgono allo scorso mese di maggio, dopo un autunno e un inverno molto secchi. Le precipitazioni di domani, a tratti pure intense, pero non colmeranno il grave deficit idrico, ma quantomeno riusciranno a dare un certo sollievo alla vegetazione, alle falde e alle sorgenti, che in questo momento si trovano in grave sofferenza (si pensi per esempio alla Santissima). Inoltre sull’Etna queste precipitazioni si trasformeranno in neve, già dai 1400 metri. Anche questa è una buona notizia.

Rischio temporali sullo Ionio

Domani sera avremo il tipico assetto atmosferico ideale per lo sviluppo di temporali a lenta evoluzione sullo Ionio, con un bel wind shear fra 1500 e 5200 metri. L’area di nascita dovrebbe essere il paraggio di mare antistante Siracusa, da qui i sistemi temporaleschi inizieranno la lenta risalita verso nord, verso sera.

La divergenza delle correnti in media troposfera (scirocco al suolo, libeccio in quota) favorirà l’aspirazione di aria umida e tiepida dai bassi strati. Anche se lo Ionio ormai non è caldo come a ottobre, questi sistemi convettivi, risalendo verso nord, se sbattono sulle coste qualche problemino lo potranno sempre creare, come forti raffiche di vento, grandine medio-piccola e secchiate di pioggia.

Mercoledì 10 gennaio 2024

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso fra lo Stretto e l’area ionica, con le prime piogge in azione sui Peloritani meridionali e sulla costa taorminese, in risalita verso lo Stretto. Persisteranno maggiori schiarite e tempo asciutto sulla costa tirrenica e sulle Eolie. Le precipitazioni, generalmente piogge di debole e moderata intensità, si spingeranno fino al capoluogo, con maggiori accumuli sui casali della zona sud. Nel corso del pomeriggio e della risalita avremo la possibilità di vedere rovesci e temporali risalire dal catanese al messinese ionico, fino all’imbocco meridionale dello Stretto, dove non si possono escludere fenomeni temporaleschi più consistenti, con possibilità di locali grandinate. Entro la serata qualche precipitazione potrebbe sconfinare pure sul settore più orientale della costa tirrenica, asciutto altrove.

Le temperature presenteranno una diminuzione delle massime, con valori non oltre i +15°C e minime sui +12°C. I venti soffieranno moderati di scirocco, piuttosto umidi e freddi, con ulteriori rinforzi da E-SE in serata sull’area ionica. Mari mossi lo Ionio e lo Stretto, poco mosso il Tirreno.

Giovedì 11 gennaio 2024

Persiste l’instabilità con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, specie fra lo Stretto di Messina e l’area ionica, dove il flusso umido sciroccale al suolo agevolerà nuove precipitazioni, anche se meno intense e alternate a maggiori pause asciutte. Le precipitazioni, soprattutto nella seconda parte del giorno, bagneranno pure la costa tirrenica, anche con locali rovesci. Le condizioni atmosferiche rimarranno instabili almeno fino alla serata successiva. Venti ancora di scirocco, ma deboli, in ulteriore attenuazione dalla serata. Mari mosso, poco mosso solo il Tirreno.

Venerdì 12 gennaio 2024

Al mattino ancora tempo instabile, con residue piogge, in progressiva attenuazione già nel corso della mattinata. I venti al suolo ruoteranno da grecale, favorendo al pomeriggio ancora qualche locale pioggia sulla zona dei Nebrodi e sul basso messinese ionico. Per un miglioramento definitivo bisognerà attendere fino al pomeriggio/sera, con la cessazione degli ultimi fenomeni in provincia. Temperature attese in lieve diminuzione, soprattutto i valori minimi, che torneranno a cavallo dei +10°C a livello del mare.

Weekend col bel tempo?

Dalle ultimissime proiezioni si evidenzia come il prossimo fine settimana possa essere caratterizzato dal ritorno a condizioni meteorologiche più stabili e soleggiate, con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Sabato sul messinese soffierà una moderata ventilazione di maestrale che schiarirà l’aria.