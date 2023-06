Torna MessinaCon: ecco la locandina e le date della quinta edizione - Tempostretto

A breve l'annuncio di tre grandi ospiti. L'evento si svolgerà al Palacultura

MESSINA – L’associazione Stretto Crea ha annunciato le prossime date del MessinaCon, che torna dopo diversi anni di assenza a causa della pandemia. Dopo la giornata in cosplay a Villa Dante e gli Strettogames al Palacultura e il prossimo incontro con David Lloyd a Messina nei 30 giugno e 1 luglio (su cui a breve arriveranno informazioni più dettagliate), il 2 e 3 settembre 2023 ritornerà MessinaCon con la sua quinta edizione. Novità di quest’anno sarà la presenza di tre grandi ospiti che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Inoltre, la collaborazione con il Comune e l’assessorato alle Politiche giovanili si fa sempre più forte, così come si consolida la partnership con la Fondazione Architetti del Mediterranneo e l’Ordine degli Architetti di Messina. La sede di MessinaCon rimarrà invariata e sarà il Palacultura con l’aggiunta di nuove aree come il teatro interno, che per la prima volta ospiterà non solo gli ospiti ma anche la gara di cosplay. La locandina è stata realizzata da Gasparre Orrico mentre le grafiche dallo Studio Ronin. L’ultima edizione di MessinaCon, prima della pandemia, ha registrato la presenza di oltre 7000 persone al giorno.