Torre Faro, all’appello per raccogliere la plastica in spiaggia rispondono in 15: “Lo rifaremo”

Antonio Marchetta aveva chiesto l'aiuto dei cittadini per ripulire il litorale: "C'erano e ci sono tantissimi rifiuti" MESSINA – Un cittadino, Antonio Marchetta, aveva lanciato l’appello per ripulire la spiaggia di Torre Faro e così è stato. Nel pomeriggio del 24 ottobre sono stati in 15 a riunirsi a pochi metri dal mare e a raccogliere decine e decine di chili di rifiuti, soprattutto plastica. A confermarlo è stato lo stesso organizzatore che ha spiegato: “Abbiamo pulito un tratto di circa 200 metri raccogliendo tantissima plastica. Abbiamo avvisato Messina Servizi per farla prendere. C’era tantissima plastica. Abbiamo lavorato in 15. Speriamo di sensibilizzare sempre di più la gente nei prossimi giorni, vogliamo ripetere questa cosa presto”.