 Torre Faro: dissesto a Piazza dell’Angelo, 550mila euro per consolidamento urgente

Marco Ipsale

sabato 13 Dicembre 2025 - 07:00

I danni strutturali richiedono interventi specialistici e la nomina di un nuovo rup per la messa in sicurezza del lungomare

MESSINA – Il progetto di riqualificazione di Torre Faro è in corso, anche se i lavori non procedono con continuità. Ma c’è anche un altro problema da affrontare, quello del dissesto strutturale di piazza dell’Angelo.

La necessità di opere specialistiche

I sopralluoghi eseguiti hanno evidenziato criticità che non erano riconducibili alla natura e alla tipologia delle lavorazioni previste nel progetto di riqualificazione in corso, aggiudicato alla Andiva srl. I fenomeni di dissesto hanno determinato condizioni di instabilità e degrado strutturale che compromettono la funzionalità e la sicurezza delle opere esistenti.

Gli interventi, che esulano l’ambito delle lavorazioni in corso, richiedono opere di contenimento e protezione idraulica, in particolare la realizzazione di una paratia di pali a quinconce sul terrapieno della piazza e interventi sul contromuro radente, compreso il riempimento a tergo con massi e calcestruzzo.
La stima dei costi per queste opere di consolidamento ammonta a circa 550mila euro.

Nominato il rup per l’emergenza

Al fine di gestire le proposte progettuali, il dirigente ha provveduto alla nomina del responsabile unico del progetto e del Gruppo di Lavoro dedicato. L’incarico di rup è stato affidato all’ingegner Giuseppe Giannetto, del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Opere Pubbliche.

3 commenti

  1. SereL 13 Dicembre 2025 07:40

    Ah ecco, quindi sono due cose diverse riqualificazione e consolidamento ? Quindi non era stato previsto di mettere in sicurezza ?Quindi l’ing. Sciacca, aveva detto giusto ?
    Ma perché ogni cosa che viene fatta male, o non fatta dall’amministrazione, in prima battuta viene sempre giustificata da qualcosa che non regge ??? E poi esce fuori la situazione reale ?

  2. Marcella Millimaggi 13 Dicembre 2025 08:26

    Perchè non proporre a Ciucci di cominciare a mettere mani per la ristrutturazione? Magari potrebbe mettere un paletto anche lì!?

  3. Verita 13 Dicembre 2025 08:49

    Temo questa estate la piazzetta resterà non accessibile 🤷‍♂️

    Mentre drr ed L posteggio di Giostra? Stanno passando ma moquette?
    E quello del viale Europa? Lo stanno rifinendo con un mosaico? 😂

    Nessuna novità a Messina

