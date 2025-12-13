Torre Faro: dissesto a Piazza dell’Angelo, 550mila euro per consolidamento urgente

I danni strutturali richiedono interventi specialistici e la nomina di un nuovo rup per la messa in sicurezza del lungomare

MESSINA – Il progetto di riqualificazione di Torre Faro è in corso, anche se i lavori non procedono con continuità. Ma c’è anche un altro problema da affrontare, quello del dissesto strutturale di piazza dell’Angelo.

La necessità di opere specialistiche

I sopralluoghi eseguiti hanno evidenziato criticità che non erano riconducibili alla natura e alla tipologia delle lavorazioni previste nel progetto di riqualificazione in corso, aggiudicato alla Andiva srl. I fenomeni di dissesto hanno determinato condizioni di instabilità e degrado strutturale che compromettono la funzionalità e la sicurezza delle opere esistenti.

Gli interventi, che esulano l’ambito delle lavorazioni in corso, richiedono opere di contenimento e protezione idraulica, in particolare la realizzazione di una paratia di pali a quinconce sul terrapieno della piazza e interventi sul contromuro radente, compreso il riempimento a tergo con massi e calcestruzzo.

La stima dei costi per queste opere di consolidamento ammonta a circa 550mila euro.

Nominato il rup per l’emergenza

Al fine di gestire le proposte progettuali, il dirigente ha provveduto alla nomina del responsabile unico del progetto e del Gruppo di Lavoro dedicato. L’incarico di rup è stato affidato all’ingegner Giuseppe Giannetto, del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Opere Pubbliche.

