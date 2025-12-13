Torre Faro: dissesto a Piazza dell’Angelo, 550mila euro per consolidamento urgente

I danni strutturali richiedono interventi specialistici e la nomina di un nuovo rup per la messa in sicurezza del lungomare
MESSINA – Il progetto di riqualificazione di Torre Faro è in corso, anche se i lavori non procedono con continuità. Ma c’è anche un altro problema da affrontare, quello del dissesto strutturale di piazza dell’Angelo.
La necessità di opere specialistiche
I sopralluoghi eseguiti hanno evidenziato criticità che non erano riconducibili alla natura e alla tipologia delle lavorazioni previste nel progetto di riqualificazione in corso, aggiudicato alla Andiva srl. I fenomeni di dissesto hanno determinato condizioni di instabilità e degrado strutturale che compromettono la funzionalità e la sicurezza delle opere esistenti.
Gli interventi, che esulano l’ambito delle lavorazioni in corso, richiedono opere di contenimento e protezione idraulica, in particolare la realizzazione di una paratia di pali a quinconce sul terrapieno della piazza e interventi sul contromuro radente, compreso il riempimento a tergo con massi e calcestruzzo.
La stima dei costi per queste opere di consolidamento ammonta a circa 550mila euro.
Nominato il rup per l’emergenza
Al fine di gestire le proposte progettuali, il dirigente ha provveduto alla nomina del responsabile unico del progetto e del Gruppo di Lavoro dedicato. L’incarico di rup è stato affidato all’ingegner Giuseppe Giannetto, del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Opere Pubbliche.
Ah ecco, quindi sono due cose diverse riqualificazione e consolidamento ? Quindi non era stato previsto di mettere in sicurezza ?Quindi l’ing. Sciacca, aveva detto giusto ?
Ma perché ogni cosa che viene fatta male, o non fatta dall’amministrazione, in prima battuta viene sempre giustificata da qualcosa che non regge ??? E poi esce fuori la situazione reale ?
Perchè non proporre a Ciucci di cominciare a mettere mani per la ristrutturazione? Magari potrebbe mettere un paletto anche lì!?
Temo questa estate la piazzetta resterà non accessibile 🤷♂️
Mentre drr ed L posteggio di Giostra? Stanno passando ma moquette?
E quello del viale Europa? Lo stanno rifinendo con un mosaico? 😂
Nessuna novità a Messina